В Дубае в 2024 году за сутки выпало три годовых нормы осадков. Катастрофическое наводнение, возможно, произошло из-за манипуляций погодой Главное из расследования Bloomberg

Наводнение в Дубае, апрель 2024 года Anadolu / Getty Images

Около полутора лет назад, 16 апреля 2024 года, в Дубае из-за сильнейшего ливня случилось наводнение. Вода на улицах доходила до пояса, а местами целиком скрывала машины. Погибли четыре человека. Экономический ущерб городу оценивается в три миллиарда долларов. Многие эксперты считают, что причиной погодной аномалии стало изменение климата. Однако почти сразу появилась версия, что небывалый дождь в пустыне начался из-за геоинженерии, то есть манипуляции погодой. Эту версию большинство экспертов отвергли как теорию заговора. Однако агентство Bloomberg по итогам собственного расследования пришло к выводу, что она вполне правомочна.

Утром в понедельник, 15 апреля, небо над Дубаем было затянуто тучами. Прогноз погоды обещал грозу и град.

В 13:40 радиолокаторы зафиксировали самолет ВВС ОАЭ с позывным UAF836, летевший на север над Дубаем. Это был Beechcraft King Air — небольшой двухмоторный самолет, используемый для того, чтобы искусственно вызывать дождь — так называемый засев облаков. Его крылья оснащены трубками с десятками ракетных фальшфейеров, содержащих кристаллы соли с наночастицами титана. Когда фальшфейеры поджигаются, частицы соли рассеиваются в облаках, притягивают влагу и помогают образовываться каплям дождя.

Таких самолетов у ОАЭ не менее шести. Они работают посменно. Полеты засекречены, маршруты обычно не отображаются на публичных радарах, и власти не раскрывают конкретные даты вылетов.

UAF836 направился к горам Хаджар — месту, где чаще всего засевают облака, так как горы поднимают теплый воздух, создавая нужные условия для дождя. Через 20 минут после пролета самолета над Дубаем начался дождь.

К 14:30 метеостанция неподалеку от того места, где работал самолет, сообщила о сильных ливнях и грозе. Вскоре над всей страной стал формироваться мезомасштабный конвективный комплекс — огромная система из множества гроз, слившихся в единый гигантский шторм размером примерно с Францию.

В ночь на 16 апреля облачность ненадолго отступила, но утром новая фронтальная система подошла к побережью. В 08:45 UAF836 снова поднялся в воздух и направился на юг.

Тем временем Дубай накрыли ливни, на улице потемнело, как ночью. Началось наводнение. После полудня ненадолго выглянуло солнце. Но уже к 15:00 началась новая волна шторма. В небе появился редкий фронт — так называемый грозовой воротник, похожий на кольцо или летающую тарелку.

За сутки местами выпало 255 миллиметров осадков — почти втрое больше годовой нормы для Дубая.

Christopher Pike / Bloomberg / Getty Images

Francois Nel / Getty Images Christopher Pike / Bloomberg / Getty Images

Abdel Hadi Ramahi / Reuters / Scanpix / LETA

Метеоролог Национального метеорологического центра (НМЦ) ОАЭ Ахмад Хабиб сообщил Bloomberg, что в течение 15–16 апреля выполнялись семь операций по засеву облаков, и UAF836 был не единственным самолетом. Однако позже ведомство начало отрицать его слова. Сначала заявили, что засев проводился только 14–15 апреля, а не во время шторма; затем — что самолеты лишь «брали пробы», не поджигая фальшфейеры.

Пилоты и бывшие сотрудники метеорологического центра, с которыми говорили журналисты, считают эти объяснения неправдоподобными: такой самолет технически не способен «брать пробы», его оборудование рассчитано только на распыление реагентов.

К тому же, по их словам, руководство часто заставляло летать в опасных условиях под угрозой увольнения. Один пилот вспоминал, как в 2010-х фальшфейеры взрывались прямо на крыльях; другой говорил, что жалобы на безопасность отметали фразой «Так сказал шейх».

Некоторые пилоты уверяют, что засев проводился даже в тех случаях, когда дождь уже шел, просто чтобы «отчитаться о вылетах».

Государственные СМИ ОАЭ полностью поддержали официальную версию, что засева облаков не проводилось. Та же информация распространялась в зарубежных СМИ — часто силами экспертов, получающих эмиратские гранты.

ОАЭ много лет инвестируют в технологии, позволяющие искусственно вызывать дожди, чтобы бороться с засухой. Программу начал основатель государства шейх Зайед бин Султан Аль Нахайян, мечтавший озеленить пустыню. В 2000 году ОАЭ запустили совместный проект с американским Национальным центром атмосферных исследований, позже к нему присоединились NASA и южноафриканские специалисты.

Технология известна как минимум с 1940-х годов и основана на простых принципах. В воздухе всегда присутствует водяной пар. Когда теплый и влажный воздух поднимается вверх, он охлаждается и образует облака. Но для превращения влаги в дождь, град или снег нужны «ядра конденсации» — частицы, на которых молекулы воды оседают. Чтобы вызвать дождь, надо распылить в облаке подходящий реагент.

Экспериментируя с разными реагентами, эту технологию использовали и американские военные во Вьетнаме, и власти Индонезии и Индии для регулирования осадков в засушливых и чрезмерно влажных регионах. В России и Китае ее применяют, чтобы обеспечить ясную погоду в особых случаях, таких как парад на День Победы или открытие Олимпиады.

Однако, несмотря на десятилетия исследований, эффективность технологии до сих пор спорна. По данным Всемирной метеорологической организации, метод не может увеличить количество влаги в атмосфере — он лишь помогает «выжать» больше дождя из уже существующих облаков.

Результаты экспериментов противоречивы: где-то отмечалось увеличение осадков, где-то — нулевой эффект. По оценкам, «добавка» дождя от засева может составлять от 0% до 45%. Из-за уникальности каждого облака точно определить влияние человека почти невозможно.

Примерно с 2003 года ОАЭ держат эскадрилью самолетов Beechcraft King Air на базе в Аль-Айне, у гор Хаджар. Пилоты дежурят круглосуточно, готовые вылететь за 30 минут. Принцип работы стал почти автоматическим: «Видишь облако — засеивай». Иногда полеты проводились даже ночью, что увеличивало риск. В 2018 году из-за засева и вызванного им ливня пришлось отменить концерт Дуа Липы в Абу-Даби.

К 2024 году проводилось до 300 миссий в год, по несколько в день.

Засев облаков в ОАЭ. Январь 2024 года Andrea DiCenzo / Getty Images

В пустынных ОАЭ основной источник воды — дорогое и энергоемкое опреснение морской воды. Засев облаков дает большую экономию: предположительно, один потраченный на него доллар дает такую же отдачу, как 25 долларов, потраченных на опреснение.

С начала программы в ОАЭ участились наводнения. Причины, вероятно, комплексные: изменение климата, урбанизация, замена почвы бетоном. Но эмиратское метеоагентство признает, что засев мог усиливать дожди.

Несмотря на споры среди ученых относительно эффективности технологии, власти ОАЭ уверены, что она работает: по их данным, она дает от 5% до 35% дополнительного дождя.

Засевом занимаются не только ОАЭ, но и их соседи — Саудовская Аравия и Оман. Причем они соревнуются за одни и те же воздушные массы.

Полной уверенности в том, что именно засев облаков вызвал катастрофу в апреле 2024 года, нет. Но вполне вероятно, что он ее усугубил, заключает Bloomberg.

Читайте также

В Дубае — городе, где 350 дней в году светит солнце, — сильнейшие ливни. Затоплен один из крупнейших ТЦ мира, аэропорт прекратил принимать рейсы

Читайте также

В Дубае — городе, где 350 дней в году светит солнце, — сильнейшие ливни. Затоплен один из крупнейших ТЦ мира, аэропорт прекратил принимать рейсы