Time: число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек

По меньшей мере 217 участников массовых протестов погибли в Тегеране в результате столкновений с силами безопасности Ирана. Об этом журналу Time сообщил местный врач на условиях анонимности.

По его словам, гибель 217 протестующих зафиксирована в шести больницах иранской столицы. Большинство из них погибли от пулевых ранений. 9 января власти вывезли тела убитых из больниц, рассказал собеседник издания. В заметке Time отмечается, что журналисты не смогли независимо проверить эти данные.

Иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что по состоянию на 9 января задокументированы 65 смертей, в том числе 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности. Правозащитная группа Hengaw заявила, что за последние две недели арестованы более двух с половиной тысяч протестующих.

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Они начались на фоне экономического кризиса в стране, но в итоге переросли в политические акции с требованием свержения аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей политики исламской республики. На этой неделе протесты усилились после того, как к уличным акциям призвал сын последнего шаха и лидер оппозиции в изгнании Реза Пехлеви. На этом фоне в стране отключили интернет.

В Иране протесты исторического значения: их лидером впервые стал «наследный принц» — сын последнего шаха Реза Пехлеви. А помочь оппозиции победить готов Дональд Трамп Это закат исламской республики?

