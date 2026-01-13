«Продолжайте протестовать! Захватывайте государственные учреждения! Помощь уже в пути». Трамп обратился к иранцам

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих иранцев захватывать правительственные здания. Соответствующий пост появился в его соцсети Truth.

Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. !

Ранее Трамп говорил, что США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана из-за силового подавления протестов в стране.

The New York Times 10 января писала, что военные представили Трампу несколько вариантов нанесения ударов по Ирану, в том числе по невоенным объектам в Тегеране. По данным источников издания, президент США на тот момент еще не принял окончательного решения.

13 января США призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран. С аналогичными призывами к гражданам обратились посольства некоторых европейских стран.

