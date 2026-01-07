Кирилл Буданов на переговорах с представителями Европы в Париже. 6 января 2025 года Ludovic Marin / AFP / Scanpix / LETA

Глава офиса президента Украины, равно как и глава администрации президента России или глава аппарата Белого дома в США, — это номинально техническая должность, но фактически один из важнейших постов в политической системе. По сути, правая рука главы государства. Так сложилось, что в Украине глава офиса президента — это еще и главный переговорщик с Западом по поводу войны с Россией. Со 2 января эту должность занимает Кирилл Буданов, который прежде был главой украинской военной разведки. И, вообще-то, он уже давно вовлечен не только в войну, но и в переговоры с Россией.

Кирилл Буданов — профессиональный военный: он окончил Одесский институт сухопутных войск, служил в спецназе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, входил в так называемый отряд 2245, созданный при участии Центра специальных операций ЦРУ.

После 2014 года Буданов в составе отряда участвовал в нескольких рейдах в аннексированный Крым, воевал в Донбассе, имеет боевые ранения. После одного из них ЦРУ вывезло Буданова на лечение в главный американский военный госпиталь — Национальный военно-медицинский центр в Бетесде (там же лечатся американские президенты).

В 2020-м Буданов в возрасте 34 лет и в звании полковника возглавил ГУР. Через три года он был уже генерал-лейтенантом. 2 января 2026-го он стал главой офиса президента Украины, а 4-го ему исполнилось 40 лет. В Украине он популярен как одно из главных лиц сопротивления российской агрессии. По данным украинского социологического Центра Разумкова, ГУР под его руководством в декабре 2025 года пользовалось доверием более чем 70% украинцев, а президентский рейтинг самого Буданова — выше 10% (больше — только у действующего главы государства Владимира Зеленского и у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного).

Пресса много пишет о «холодном взгляде» Буданова, о его «загадочности» и «невозмутимости». И в Украине, и за ее пределами он ассоциируется в первую очередь с диверсионными операциями, включая убийства высокопоставленных российских военных и пропагандистов, подрыв Керченского моста и операцию «Паутина» (хотя в ней ведущей организацией была Служба безопасности Украины).

По крайней мере отчасти это сознательно сконструированный медиаобраз. Причем Буданов даже не скрывает, на какие образцы ориентируется: еще в 2023 году он сказал, что «украинский „Моссад“ уже существует». Свою публичность, необычную для главы военной разведки (частые интервью, активное ведение соцсетей), Буданов объяснял тем, что он ведет против России информационную войну.

Роль Буданова в переговорном процессе менее известна. А между тем она очень существенна.

Именно ГУР наладило первый канал для регулярного общения с российской стороной — это было еще в марте 2022 года. Первоначально у этих контактов была очень ограниченная цель — обмен пленными и телами погибших. С украинской стороны за них отвечал заместитель Буданова Дмитрий Усов, с российской — генерал ГРУ Александр Зорин.

Подробнее об обмене пленными

Как устроены обмены пленными между Москвой и Киевом Все началось со звонка украинского офицера по телефону погибшего российского солдата. Главное из материала The Wall Street Journal

Подробнее об обмене пленными

Как устроены обмены пленными между Москвой и Киевом Все началось со звонка украинского офицера по телефону погибшего российского солдата. Главное из материала The Wall Street Journal

Такое взаимодействие между военными разведками воюющих сторон — давняя международная традиция. В ходе российско-украинской войны оно оказалось самой устойчивой и эффективной коммуникацией. Роль посредников при необходимости выполняют Турция, Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ. Именно по этой линии в мае 2022 года велись переговоры о сдаче «Азовстали» и освобождении украинских военных, которых там взяли в плен. Механизм обмена пленными продолжает работать почти без перебоев все время, что продолжается война.

ГУР, очевидно, участвовало и в освобождении большой группы белорусских политзаключенных в декабре 2025-го. Большинство из них тогда вывезли в Украину — как заявляли представители белорусских властей, «в обмен на раненых и пленных россиян и белорусов». Среди освобожденных были украинские граждане, которых в Беларуси посадили по статье о шпионаже.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский включил Буданова в состав делегации для переговоров о «мирном плане Трампа». Министр армии США Дэн Дрисколл, представив план Зеленскому в Киеве, отправился в Абу-Даби — там в это время проходила встреча Буданова с представителями российского ГРУ (скорее всего, главой ведомства Игорем Костюковым и тем же Зориным). Об этой встрече стало известно лишь благодаря неожиданному приезду Дрисколла — и наверняка таких встреч было много.

Тогда предполагалось, что Буданов полетит в Майами на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Но в итоге туда отправилась делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым; ГУР представлял заместитель Буданова Вадим Скибицкий.

Внешнеполитическая команда Дональда Трампа давно знакома с Будановым. Некий неназванный чиновник, прежде состоявший в этой команде, сказал The Washington Post, что Буданова уважают представители разных «фракций» администрации («ястребы» и «изоляционисты»). Его считают трезвым реалистом — и противопоставляют предшественнику, Андрею Ермаку, который многих в Вашингтоне просто раздражал своей категоричностью и незнанием американских политических реалий.

Чем Ермак не устраивал США

Администрация Трампа недовольна Андреем Ермаком. Главу офиса президента Украины считают агрессивным и токсичным Главное из материала Politico

Чем Ермак не устраивал США

Администрация Трампа недовольна Андреем Ермаком. Главу офиса президента Украины считают агрессивным и токсичным Главное из материала Politico

Таким образом, Кирилл Буданов как переговорщик находится в уникальной позиции: у него налажены контакты как с США, так и с Россией. Причем его собеседники с российской стороны — начальник ГРУ Игорь Костюков и генерал Александр Зорин — уже входили в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле в мае 2025 года.

Еще в январе 2025-го Буданов за закрытыми дверьми говорил украинским парламентариям: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». До лета тогда успели: прямые переговоры между Россией и Украины состоялись в мае.

После этого Буданов несколько раз выступал с публичными заявлениями о перспективах перемирия. В октябре, еще до обнародования «плана Трампа», он говорил, что, если Украине придется пойти на территориальные уступки, для него лично это будет «плохим исходом», но «спасение тысяч и тысяч жизней» — это безусловное благо.

Как отмечает Politico, в случае территориальных уступок Буданов как глава офиса президента должен будет помочь Зеленскому «продать» эти условия украинскому обществу — и для этого потребуется вся его популярность и все доверие к нему граждан.

Уже 6 января, на четвертый день после назначения на новую должность, Буданов вместе с Зеленским отправился в Париж на переговоры с европейской о гарантиях безопасности Украины после войны. Он был не просто в традиционном для украинских чиновников костюме в военном стиле, а в форменной куртке с нашивкой ГУР.

Результат переговоров — декларация Украины, Франции и Великобритании о размещении на территории Украины «многонациональных сил» после завершения конфликта. Буданов заявил: «Не вся информация может быть опубликована, но уже есть конкретные результаты. Наша работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены».

Об украинской политике после отставки Ермака

Зеленский уволил Ермака — что дальше? Как изменится украинская политика и почему отставка не решает ни одной из ее проблем? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

Об украинской политике после отставки Ермака

Зеленский уволил Ермака — что дальше? Как изменится украинская политика и почему отставка не решает ни одной из ее проблем? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

«Медуза»﻿