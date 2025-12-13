114 из 123 освобожденных в Беларуси заключенных вывезли в Украину. Офис Тихановской заявил, что Лукашенко в последний момент изменил маршрут

114 освобожденных заключенных из 123, которые были помилованы Александром Лукашенко по договоренности с США, вывезли в Украину, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Беларусь передала освобожденных Украине «в результате предварительных договоренностей и результативных переговоров по запросу и при содействии американских партнеров», говорится в сообщении штаба.

Передачу освобожденных белорусов подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который отметил, что в их числе есть украинцы, осужденные по обвинениям в шпионаже, а также белорусские общественные и политические деятели. Владимир Зеленский уточнил, что в числе освобожденных пятеро украинцев.

Среди белорусов, вывезенных в Украину, оказались оппозиционерка Мария Колесникова, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, главный редактор крупнейшнего белорусского издания TUT.BY Марина Золотова, политолог и литературовед Александр Федута и другие.

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая встречала часть освобожденных в Вильнюсе, отправка остальных в Украину стала неожиданностью. Она заявила, что Лукашенко в последний момент изменил маршрут выезда политзаключенных. «Это было неожиданностью для нас и для наших американских партнеров», — сказала Тихановская.

Юристка и бывшая заведующая кафедрой международного права факультета международных отношений Белорусского государственного университета Екатерина Дейкало назвала вывоз освобожденных «неправовым действием» и отметила, что Украина при этом воюющая страна — то есть жизнь людей дополнительно подвергается опасности. «Потому что одно дело — вывозить в Литву, когда люди получают как минимум базовую безопасность, а другое дело — вывозить в страну в состоянии войны, где [происходят] регулярные прилеты в разные города», — сказала она.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала агентству ТАСС, что «более 100 человек из помилованных» были отправлены в Украину «в обмен на раненых россиян и пленных белорусов». «Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян», — сказала Эйсмонт. В украинском проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, заявили, что «это не соответствует действительности».

