Зеленский предложил Кириллу Буданову стать новым главой офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову возглавить офис президента. Об этом сам Зеленский написал в соцсетях.
Зеленский не уточнил, кто может стать преемником Буданова во главе разведки.
Сам Буданов пока предложение Зеленского не комментировал.
Должность главы офиса президента Украины остается вакантной с конца ноября, когда на фоне коррупционного скандала Зеленский уволил с нее Андрея Ермака.
В начале декабря Зеленский называл Буданова в шорт-листе из пяти кандидатов, которых он рассматривает на пост главы своего офиса.
Буданов — одна из наиболее популярных публичных персон в Украине. Согласно многочисленным опросам общественного мнения, только у Зеленского и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного рейтинги выше, чем у Буданова.