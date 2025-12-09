Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса. Эта должность освободилась в конце ноября после отставки Андрея Ермака, которого еще недавно называли самым влиятельным человеком в стране после президента. Ермака уволили после того, как у него прошел обыск по громкому делу о хищениях в госкомпании «Энергоатом». В список тех, кто может возглавить офис президента Украины, вошли пять украинских чиновников. Рассказываем о каждом из них.

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

До полномасштабного российского вторжения в Украину Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область (2019 — 2020 годы) и недолго занимал должность вице-премьера — министра развития общин и территорий страны (февраль — март 2020-го). С марта 2020-го по июль 2025-го Шмыгаль возглавлял правительство Украины, а затем занял пост министра обороны.

Во время войны украинские и западные СМИ по-разному оценивали отношения между Зеленским и Шмыгалем. Летом 2024-го «Украинская правда» сообщала, что президент планирует уволить его с поста премьер-министра, поскольку «устал» от него. «Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — заявил один из источников издания.

При этом собеседники Bloomberg в июле 2025-го называли Шмыгаля в числе кандидатов на пост украинского посла в США — ключевого союзника Киева.

Как отмечала корреспондент «Новой газеты Европа» в Киеве Ольга Мусафирова, за время работы на должности премьера Шмыгаль «избежал крупных скандалов» и «не допустил явных промахов».

Михаил Федоров

Первый вице-премьер — министр цифровой трансформации

Mykhailo Fedorov / AP / Scanpix / LETA

Федоров возглавлял digital-направление президентской кампании Зеленского на выборах 2019 года. После избрания Зеленского стал его внештатным советником, был избран депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа», а с августа 2019-го вошел в правительство в должности вице-премьера и министра цифровой трансформации.

Федоров возглавлял министерство в правительствах Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко. Он стал самым молодым министром Украины. Под его руководством были запущены разные цифровые госсервисы, например, «Дія» — цифровая система государственных услуг.

Кроме того, Федоров — один из инициаторов создания платформы United24, которая привлекает финансирование на оборону и восстановление Украины. Эту платформу регулярно рекламирует сам Зеленский. Один из ее проектов — «Армия дронов» — ускорил развитие украинского рынка беспилотников. «РБК — Украина» также пишет, что именно Федоров договаривался с миллиардером Илоном Маском о подключении Украины к спутниковому интернету Starlink, который используется в том числе для связи на фронте. Издание называет Федорова одним из главных претендентов на должность главы Офиса президента Украины.

Кирилл Буданов

начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины

Kaniuka Ruslan / Ukrinform / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA

Буданова называют главным разведчиком страны. Должность главы ГУР он занимает с 2020 года. До этого Буданов служил в спецназе, с 2014 года воевал в Донбассе, а в 2018-2020 годах находился на специальной работе, о которой ничего не известно. К 2023 году Буданов дослужился до генерал-майора, а спустя год получил почетное звание Герой Украины «за личное мужество и героизм».

С начала большой российско-украинской войны Буданов с женой Марианной живет в здании Главного управления разведки. Марианну в 2023 году пытались отравить тяжелыми металлами — об этом сообщали украинские СМИ. Сам Буданов, на которого несколько раз совершали покушения, тогда не пострадал. Расследование случившегося продолжается.

Буданов, как утверждает «24-й телеканал», активно участвует в операциях ГУР. За время службы он получил несколько ранений. Слухи об одном из них и даже о гибели Буданова распространяли российские государственные агентства. В России главу ГУР в числе других украинских военных заочно обвиняют в терактах из-за атак беспилотников. Украинцы, согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», включали Буданова в число трех руководителей, которым доверяют больше других. Впереди — только Валерий Залужный и Владимир Зеленский.

Павел Палиса

заместитель главы Офиса президента Украины

Dmitri Kotjuh / Postimees / Scanpix / LETA

Палиса занимает должность замглавы офиса президента с ноября 2024 года. Его также называли советником Владимира Зеленского по военным вопросам. Палиса — один из членов украинской делегации на переговорах с США весной 2025-го.

До карьеры в политике в 2002-2024 годах Палиса служил в ВСУ и участвовал в боевых действиях. В частности, в 2023-м он был командиром 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» во время обороны Бахмута. Имеет звание полковника ВСУ.

Сергей Кислица

заместитель министра иностранных дел Украины

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Дипломат с большим стажем. Много лет представлял Украину в международных организациях. В 2020-2024 годах Кислица был постоянным представителем Украины при ООН. Кроме того, Кислица — один из участников делегации Украины по завершению войны на переговорах в Стамбуле. Он же участвует в переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

После недавней встречи с дипломатом Зеленский описал Кислицу так: «Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, работавший долгое время именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение». В этой встрече украинские журналисты усмотрели один из этапов отбора кандидатов на пост главы офиса президента.

Отвечая на вопросы журналистов 8 декабря, Владимир Зеленский отмечал, что с назначением главы офиса президента могут возникнуть проблемы, поскольку все кандидаты занимают важные позиции. «Не хочется, чтобы было, как в той игре „Дженга“, когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось», — сказал Зеленский. По его словам, офис президента важен, «но есть и другие институты». «В любом случае надо делать выбор, а если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы офиса, и, может, совсем смогу жить без, но надо определиться», — добавил президент Украины.

Как увольняли Ермака

Как увольняли Андрея Ермака. Он якобы устроил Зеленскому «получасовую истерику» Рассказывает «Украинская правда»

Как увольняли Ермака

Как увольняли Андрея Ермака. Он якобы устроил Зеленскому «получасовую истерику» Рассказывает «Украинская правда»

Фото на обложке: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images