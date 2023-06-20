«В Украине создается специальный отряд бессмертных командующих». Буданов прокомментировал слухи о своем ранении

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своем ранении или смерти, распространяемые российской пропагандой. Заявление военного опубликовало издание Kyiv Post.

«Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить», — заявил Буданов.

15 июня российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после российского удара по зданию ГУР в Киеве 29 марта. Источник агентства из российских силовых структур, ссылавшийся на источник в украинской разведке, утверждал, что ракета залетела в соседний с Будановым кабинет. После этого Буданова якобы эвакуировали вертолетом на военную базу в Польше, а оттуда — в госпиталь Берлина.

29 мая, то есть в день «ранения» Буданова, в телеграм-канале ГУР было опубликовано видео, в котором глава разведки пообещал отомстить России за очередной ракетный обстрел Украины. 11 июня в канале ГУР появилось еще одно видео с главой разведки, на котором Буданов молча смотрит в камеру. «Планы любят тишину», — говорилось в подписи к ролику.

РИА Новости 24 мая также писало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара, после чего перенес трепанацию черепа и, вероятно, больше не сможет выполнять свою работу. В Киеве эту информацию отрицали. Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан публиковал видео с Валерием Залужным и говорил, что оно было снято 25 мая.

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