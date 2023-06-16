РИА Новости сообщило о ранении главы военной разведки Украины Кирилла Буданова. В ГУР заявили, что с ним все в порядке

С руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым все в порядке. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя сообщение российского государственного агентства РИА Новости о том, что Буданов получил ранение в результате российского удара.

РИА Новости ссылалось на сотрудника российских силовых структур, который, в свою очередь, ссылался на источник в украинской разведке. По словам собеседника агентства, Буданов якобы получил ранение утром 29 мая во время российского удара по зданию ГУР в Киеве. Источник утверждал, что российская ракета залетела в соседний с Будановым кабинет.

Издание также писало, что Буданова якобы эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в Берлин, где поместили в госпиталь. По словам источника РИА Новости, глава украинской разведки якобы находится тяжелом состоянии.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что 10 минут назад общался с Будановым, который «полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач».

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — приводит его словам издание «Страна.ua».

29 мая, то есть в день «ранения» Буданова, в телеграм-канале ГУР было опубликовано видео, в котором глава разведки пообещал отомстить России за очередной ракетный обстрел Украины. 11 июня в канале ГУР появилось еще одно видео с главой разведки, на котором Буданов молча смотрит в камеру. «Планы любят тишину», — говорилось в подписи к ролику.

РИА Новости 24 мая также писало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара, после чего перенес трепанацию черепа и, вероятно, больше не сможет выполнять свою работу. В Киеве эту информацию отрицали. Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан публиковал видео с Валерием Залужным и говорил, что оно было снято 25 мая.

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