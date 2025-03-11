Украинская делегация прибыла на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию, где 11 марта пройдут переговоры с представителями США. «Команда на месте. Готовимся к работе», — написал в телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию.

«Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», обозначил он основные темы предстоящих переговоров.

Помимо Ермака в украинскую делегацию входят министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, которого называют советником Владимира Зеленского по военным вопросам.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. В переговорах также будет участвовать советник по национальной безопасности Майк Уолц. Рубио накануне переговоров заявил: «Я надеюсь, что завтра у нас будет действительно хорошая встреча, и очень скоро мы будем уже в другом месте» (цитата по CNN).

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. США на ней представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Страны договорились нормализовать отношения и подготовить саммит Путина и Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу в Эр-Рияде, заявил, что не будет признавать ее результатов.

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