«Украинская правда»: Зеленский планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский «устал» от Дениса Шмыгаля и, вероятно, собирается его уволить с должности премьер-министра страны, рассказали источники «Украинской правды» в команде Зеленского.

«Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — сказал один из собеседников издания. Второй отметил, что отставка Шмыгаля уже дважды обсуждалась за последние два месяца.

По информации «Украинской правды», на пост премьер-министра рассматривают несколько кандидатур, наиболее вероятная — первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Также рассматривают кандидатуру бывшего главы Минрегиона и бывшего председателя правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

Ранее издание «Страна» сообщало, что Шмыгаля могут заменить Свириденко по инициативе Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, но пока оцениваются возможные риски этого решения.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. До этого он возглавлял государственную администрацию Ивано-Франковской области и работал министром развития общин и территорий.