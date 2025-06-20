Администрация Трампа недовольна Андреем Ермаком. Главу офиса президента Украины считают агрессивным и токсичным Главное из материала Politico

Андрей Ермак на пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне, 4 июня 2025 года Oliver Contreras / AFP / Scanpix / LETA

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак — один из самых влиятельных людей в украинской политике и важнейший представитель Украины на переговорах с западными партнерами, прежде всего с США. Но за три с лишним года российско-украинской войны в Вашингтоне накопилось много раздражения в его адрес, пишет Politico. Об этом изданию рассказали 14 собеседников, включая американских и украинских чиновников, а также их помощников, организующих международные встречи.

Представители обеих американских администраций (Джо Байдена и Дональда Трампа), которым пришлось иметь дело с Ермаком в ситуации войны, считают, что он агрессивен, плохо разбирается в американской политике и бюрократии, а также неточно доносит до президента Украины Владимира Зеленского позиции США по разным вопросам. Члены команды Байдена даже просили украинскую сторону не включать Ермака в состав делегации, считая его токсичным.

В начале июня Ермак приехал в Вашингтон без четко сформулированной программы визита. С ним отказались встречаться госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и команда вице-президента Джей Ди Вэнса. Ермаку все же удалось встретиться с Рубио, на которого он просто-напросто наткнулся в коридоре Белого дома. Что касается Уайлс, Ермак долго ждал от нее ответа, но она его так и не приняла (украинская сторона настаивает, что встреча все же состоялась, хоть и была короткой). Команда Вэнса и вовсе не откликнулась на просьбу о встрече.

Пост в телеграм-канале Андрея Ермака о его встрече с Марко Рубио в Белом доме

По данным источников Politico, Ермак сильно преувеличивал значимость соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых и был уверен, что оно обеспечит Украине американские гарантии безопасности. Это представление один источник назвал «смехотворным».

Politico обратился за комментарием к Ермаку. Тот ответил через свою пресс-службу, что делает все возможное для защиты Украины. «Если это значит, что меня будут считать „проблемным“ — пускай считают. Я готов ждать под дверью по много часов, если это поможет моей стране и миссии моего президента. Я не претендую на то, чтобы полностью разобраться в том, как работает американская политика. Я приезжаю, чтобы говорить о той стране, которую знаю, — об Украине», — заявил он.

В то время как между украинским руководством и администрацией Трампа существуют такие трудности коммуникации, российская сторона, очевидно, смогла более или менее наладить общение с новыми властями США. Трамп угрожает Украине, что прекратит критически важную военную помощь, тогда как России раз за разом предлагает уступки — и даже когда его мирные инициативы фактически отвергают, ограничивается лишь раздраженными заявлениями, пишет Politico. При этом Ермак остается ближайшим — и, по-видимому, незаменимым — соратником Зеленского.

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