Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

Газета The Washington Post составила список миллиардеров, которые вошли во вторую администрацию президента США Дональда Трампа. Всего их оказалось 12 человек, не считая самого президента. Их совокупное состояние оценивается в 390 миллиардов долларов. Это делает нынешнюю команду Трампа даже более состоятельной, чем администрацию его первого срока, которая считалась самой богатой в современной истории США.

Как The Washington Post составляла свой список В него попали люди, которые соответствуют двум критериям. Во-первых, этот человек или его супруг/супруга должны быть включены в список миллиардеров Forbes на 2025 год. Во-вторых, это человек должен был получить должность в администрации Трампа после его инаугурации в январе 2025 года (при этом некоторые люди, фигурирующие в списке, давно успели покинуть свои должности — например, Илон Маск). Также The Washington Post отметила в своем исследовании, сколько денег участники списка пожертвовали Трампу и Республиканской партии. Для этого редакция проанализировала данные о политических пожертвованиях за 2015-2024 году, предоставленные Федеральной избирательной комиссией.

Илон Маск, 342 миллиарда долларов

Самый богатый человек мира и самый крупный спонсор Дональда Трампа. Во время избирательной кампании 2024 года Маск потратил на поддержку Трампа и других республиканцев 294 миллиона долларов. Бизнесмен вошел в администрацию Трампа как глава Департамента государственной эффективности (DOGE), занимавшегося модернизацией госаппарата и сокращением его расходов. Деятельность DOGE и Маска была непопулярна, но на публике Трамп защищал миллиардера — до тех пор, пока не поссорился с ним в июне 2025 года. После этого Маск покинул команду Трампа.

Тильман Фертитта, состояние 11,3 миллиарда долларов

Фертитта основал компанию Fertitta Entertainment, которая объединяет ресторанные сети, отели и казино, а также владеет баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс». Как и сам Трамп, Фертитта снимался в реалити — в 2016-2018 годах он был героем шоу «Покупатель на миллиард» на канале CNBC, в котором тестировал товары в сфере гостеприимства от локальных производителей. Фертитта и его жена пожертвовали около миллиона долларов республиканцам перед выборами 2024 года. Еще миллион Фертитта направил на церемонию инаугурации Трампа. Через четыре дня после этого пожертвования Трамп назначил его послом США в Италии и Сан-Марино.

Джо Геббиа, состояние 8,3 миллиарда долларов

Сооснователь Airbnb, накануне инаугурации Трампа написавший в Х: «Вместе мы можем снова сделать эту страну великой, от побережья Американского залива на юге до великого штата Гренландия на севере». Геббиа пришел в администрацию Трампа в составе DOGE, в котором занимался модернизацией федеральной пенсионной системы. В августе 2025-го Трамп создал должность главного дизайнера США — и назначил на нее Геббиа. Тот заявил, что планирует обновить государственные сервисы, «чтобы они стали такими же удобными в использовании, как Apple Store: с красивым дизайном, отличным интерфейсом и современным программным обеспечением».

Мелинда Хильдебранд, состояние 7,7 миллиарда долларов

Мелинда замужем за Джеффри Хильдебрандом, основателем техасской нефтегазовой компании Hilcorp Energy. Сама Мелинда раньше возглавляла семейный благотворительный фонд с активами более чем на 100 миллионов долларов. Хильдебранды — богатейшие жители Хьюстона, крупные доноры университетов Техаса и Республиканской партии. В 2020-м они пожертвовали больше миллиона долларов на избирательную кампанию Трампа, а в конце 2024-го отдали еще миллион на его инаугурацию. После вступления в должность президента Трамп назначил Мелинду Хильдебранд послом США в Коста-Рике.

Дональд Трамп, состояние 5,1 миллиарда долларов

В 2017 году, когда Трамп впервые стал президентом США, его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда долларов. Основную часть этих денег Трамп заработал на недвижимости. К моменту возвращения в президентское кресло состояние Трампа превысило 5 миллиардов долларов — в основном благодаря инвестициям в сферы, выходящие за рамки рынка недвижимости, такие как криптовалюты и социальная сеть Truth Social.

Стивен Файнберг, состояние 5 миллиардов долларов

Файнберг — соучредитель частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Декларация, которую он подал перед утверждением на пост заместителя министра обороны, занимала 1800 страниц — больше, чем у любого другого миллиардера, которого Трамп пригласил в свою вторую администрацию. Файнберг обещал, что займется повышением эффективности Пентагона, чтобы «действительно сэкономить много денег». Он не делал существенных пожертвований Трампу перед выборами 2024 года, но был крупным донором президента и его политических союзников в 2016 и 2020 годах.

Уоррен Стивенс, состояние 3,4 миллиарда долларов

Еще один финансист в команде Трампа, получивший должность посла США в Великобритании. Семейный инвестиционный банк Stephens Inc., основанный дядей Стивенса в Арканзасе, в 1970-х годах вывел на биржу сеть магазинов Walmart. Сам Стивенс известен тем, что оказывал поддержку как союзникам, так и противникам Трампа. В 2016 году он давал деньги антитрамповской инициативе, но позже стал одним из крупных спонсоров Трампа. В день, когда было объявлено о его назначении послом, Стивенс пожертвовал Трампу и связанным с ним комитетам сразу пять миллионов долларов.

Говард Лютник, состояние 3,2 миллиарда долларов

Министр торговли США, сторонник пошлин на импорт, сборщик средств для избирательных кампаний Трампа и многолетний директор финансовой компании Cantor Fitzgerald. Офис этой компании раньше располагался во Всемирном торговом центре; во время терактов 11 сентября 2001 года Cantor Fitzgerald потеряла две трети своих сотрудников. В теракте погиб в том числе брат Лютника. Сам он остался жив лишь потому, что в этот день отводил сына в детский сад. Среди компаний Cantor Fitzgerald понесла самые большие потери 11 сентября, но, вопреки прогнозам, смогла продолжить работу.

Линда Макмэхон, состояние 3 миллиарда долларов

Линда вместе со своим мужем Винсом основала успешный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) и возглавляла его почти 40 лет. С 2015 года Макмэхоны пожертвовали Трампу и республиканцам больше 47 миллионов долларов. Впервые избравшись президентом, Трамп сделал Линду Макмэхон руководителем Администрации малого бизнеса. После его возвращения в Белый дом она возглавила министерство образования (Трамп обещал его ликвидировать, но не получил одобрения Конгресса, тем не менее, Макмэхон уже предприняла шаги для расформирования ведомства).

Антонио Грасиас, состояние 2,2 миллиарда долларов

Грасиас — давний друг и бизнес-партнер Илона Маска, который, как сообщалось, отдыхал и употреблял наркотики вместе с миллиардером. Грасиас был одним из первых инвесторов Tesla, а также вкладывал средства в SpaceX. Раньше он финансово поддерживал Барака Обаму, Хиллари Клинтон и других демократов, но в 2024 году пожертвовал два миллиона долларов инициативам в поддержку Трампа. Он присоединился к администрации Трампа в составе DOGE, где занимался вопросами социальных выплат, но ушел в июле 2025 года после обвинений в конфликте интересов.

Стив Уиткофф, состояние 2 миллиарда долларов

Уиткофф — юрист и девелопер, который много лет назад подружился с Трампом после того, как заплатил за его сэндвич в нью-йоркском магазине. Уиткофф считается одним из самых близких друзей Трампа; в прошлом году его внук был назван в честь президента. Уиткофф жертвовал не меньше 200 тысяч долларов Трампу и Республиканской партии на каждых выборах, начиная с 2016 года. Во второй администрации Трампа он стал спецпосланником по миротворческим миссиям и прямо сейчас пытается добиться мира между Россией и Украиной.

Келли Леффлер, состояние 1,3 миллиарда долларов

Она замужем за Джеффри Спречером — основателем компании Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей. Сама Леффлер работала в ICE и возглавляла криптовалютный стартап Bakkt, а также около года была сенатором от штата Джорджия. По подсчетам The Washington Post, с 2016 года Леффлер и ее муж пожертвовали на инициативы Трампа не меньше 15 миллионов долларов. Сейчас Леффлер руководит Управлением по делам малого бизнеса в администрации Трампа.

Пол Аткинс, состояние 1,2 миллиарда долларов

Юрист и бизнесмен. При Джордже Буше-младшем Аткинс был одним из руководящих сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а после возвращения Трампа на президентский пост возглавил это ведомство. Аткинса считают более лояльным к криптовалютной индустрии, чем его предшественника Гэри Генслера. Аткинс женат на Саре Хамфрис Аткинс, наследнице кровельного бизнеса Tamko. Вместе они пожертвовали республиканцам больше 100 тысяч долларов с 2016 года.

Портреты: Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA; Kayla Bartkowski / Getty Images; Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images; Upper Snowmass Creek Caucus; Yuki Iwamura / AP / Scanpix / LETA; Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA; Thomas Krych / ZUMA Press / Scanpix / LETA; Aaron Schwartz / CNP / Scanpix / LETA; Yuri Gripas / EPA / Scanpix / LETA; Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images; Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA; Michael Brochstein / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA; Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA