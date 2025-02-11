В США переименовали Мексиканский залив в Американский

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило 10 февраля, что приступило к обновлению своих данных и карт, чтобы в соответствии с распоряжением президента США переименовать Мексиканский залив в Американский залив, а пик Денали на Аляске — в Мак-Кинли, сообщает Fox News.

Компания Google уже внесла соответствующие изменения в свой картографический сервис Google Maps. Для пользователей в США залив отображается как Американский залив, в то же время пользователи из других стран видят оба названия — Мексиканский залив (Американский залив).

Google

При этом на момент публикации этой заметки Google, согласно данным картографического сервиса, не переименовал пик Денали.

Президент США Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность, 25 января, подписал указ «Restoring Names That Honor American Greatness» («Восстановление названий, прославляющих величие Америки»). Трамп распорядился, чтобы Мексиканский залив переименовали в Американский, а на Аляске вернули название Мак-Кинли, которое применяли с 1895-го по 2015 год.

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