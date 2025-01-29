Дональд Трамп выбрал себе в кумиры американского президента Уильяма Мак-Кинли. Вы тоже ничего о нем не знаете? Он вводил торговые пошлины и провел «великолепную маленькую войну» за колонии

Уильям Мак-Кинли рядом с Капитолием Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Ко второму сроку в Белом доме Дональд Трамп выбрал себе пример для подражания — американского президента конца XIX века Уильяма Мак-Кинли. Как написал журналист британской газеты The Telegraph Роланд Олифант, раньше Мак-Кинли был известен в первую очередь своей гибелью (он стал одним из четырех президентов США, убитых на посту), но Трамп назвал его «самым недооцененным» американским лидером и даже вернул его имя самой высокой горе Северной Америки, переименованной 10 лет назад. Рассказываем, какую политику проводил Мак-Кинли и как она пересекается с политикой самого Трампа.

Трамп много раз упоминал Мак-Кинли. Даже в инаугурационной речи

Вот что сказал Дональд Трамп в июле 2024 года в интервью Bloomberg: «Уильям Мак-Кинли сделал нашу страну богатой. Он был самым недооцененным президентом. Мак-Кинли зарабатывал деньги, и он был настоящим королем [таможенных] пошлин».

А вот что сказал Трамп в сентябре на предвыборном митинге в Мичигане: «Знаете, наша страна в 1890-х годах была, вероятно, богаче, чем когда-либо, потому что была система пошлин. И у нас был президент — вы знаете Мак-Кинли, да? Вы помните гору Мак-Кинли? Потом они изменили [ее] название».

А это — из речи Трампа во время инаугурации 20 января: «Президент Мак-Кинли сделал нашу страну очень богатой за счет тарифов и таланта (он был прирожденным бизнесменом) и дал деньги на многие из его великих дел, включая Панамский канал, который по глупости был отдан Панаме».

А вот один из первых указов Трампа после инаугурации: «В 1917 году наша страна официально почтила память президента Мак-Кинли, назвав в его честь самую высокую вершину Северной Америки. Однако администрация президента Обамы в 2015 году . В течение 30 дней министру внутренних дел следует восстановить название «гора Мак-Кинли».

Уильям Мак-Кинли в 1896 году Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images Гора Мак-Кинли (Денали) в 1900 году Apic / Bridgeman / Getty Images

Кто такой Уильям Мак-Кинли

25-й президент США, он руководил страной в 1897-1901 годах. Вскоре после избрания на второй срок его застрелил анархист Леон Чолгош.

Мак-Кинли не входит в когорту «великих американских президентов». В опросах историков он обычно не поднимается выше 20 места из более чем 40. На сайте Мак-Кинли говорится, что его правление долго считалось «посредственным». Однако за последние 10 лет в США вышли сразу несколько книг о 25-м президенте. Одну из них написал Карл Роув — известный политконсультант республиканцев, которого колумнист Bloomberg Джастин Фокс называет «главным промоутером» Мак-Кинли.

25-го президента США действительно нельзя назвать посредственным, скорее его затмил более выдающийся 26-й президент — Теодор Рузвельт. Мак-Кинли был последним из пяти американских лидеров, прошедших через Гражданскую войну. Он официально перевел США на и поддержал идею строительства судоходного канала через Панаму. Но Трамп (очевидно, «главный промоутер» Мак-Кинли теперь он) превозносит его в первую очередь за протекционизм и империализм.

Карикутура, на которой Мак-Кинли одет в плащ с надписью «мономания протекционизма». Он пишет план введения пошлин Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Мак-Кинли в образе «императора США» Photo12 / Universal Images Group / Getty Images

Как Мак-Кинли вводил пошлины (и что Трамп недоговаривает)

До избрания на пост президента Мак-Кинли был конгрессменом и так активно боролся за повышение пошлин на импортные товары, что в его честь назвали принятый в 1890 году закон, который увеличил сборы на импорт с 38% до 49,5%. Критики говорили, что он выгоден крупному бизнесу, а для остальных лишь повышает цены. На фоне поднявшегося недовольства республиканцы уступили демократам большинство в Конгрессе, а спустя два года и президентский пост.

Карьере Мак-Кинли, однако, это ничуть не повредило. В 1891 году он стал губернатором своего родного штата Огайо, а в 1897 году — президентом США. Он снова поднял импортные пошлины, которые до этого понизили демократы, но к концу своего президентства (по мере перенасыщения внутреннего рынка) стал выступать за взаимное снижение тарифов между странами. В своей последней речи перед гибелью в 1901 году Мак-Кинли заявил, что «мы должны продавать везде, где можем, и покупать везде, где покупка увеличит наши продажи и производство». И добавил, что «торговые войны невыгодны».

Но важно даже не то, что Мак-Кинли разочаровался в пошлинах, а то, что они не оказали особого влияния на экономику в его время. Американские пошлины на импорт были высокими все XIX столетие, причем в начале века гораздо выше, чем в конце. На протяжении 1890-х годов — из-за того, что их то повышали республиканцы, то снижали демократы — пошлины колебались примерно на одном и том же уровне. Они составляли 1% в доле ВВП и помогали финансировать госрасходы, но не были основой благосостояния США. Гораздо больший толчок экономике дали масштабное строительство железных дорог и портов, а также массовая иммиграция.

Возвращение к политике высоких пошлин едва ли окажет серьезное влияние и теперь. До Гражданской войны пошлины составляли почти весь доход американского правительства, но с Первой мировой их доля перестала быть главной, а со Второй мировой стала мизерной. Это связано и с постепенным переходом к свободной торговле, и с ростом расходов правительства США. Сейчас они занимают десятикратно большую долю ВВП, чем во время президентства Мак-Кинли, и даже рост доходов от пошлин в два, три или четыре раза не сильно изменит ситуацию, объясняет колумнист Bloomberg Джастин Фокс.

Рисунок, избражающий убийство Уильяма Мак-Кинли во время выставки в Буффало, штат Нью-Йорк MPI / Getty Images

Как Мак-Кинли захватывал территории

Возвращая самой высокой горе в Северной Америке имя Мак-Кинли, Трамп отметил, что при 25-м президенте США «добились быстрого экономического роста и процветания, включая расширение территориальных приобретений». The New York Times уточняет, что МакКинли был последним президентом, при котором США «захватили значительные территории».

Речь идет о Филиппинах, Гуаме и Пуэрто-Рико, которые стали колониями США по итогам испано-американской войны, продлившейся 110 дней. По условиям мирного договора Испания также отказалась от контроля над Кубой. Кроме того, США использовали конфликт с Испанией как предлог для аннексии Гавайев, которые до этого формально оставались независимыми. Сторонники аннексии утверждали, что Гавайи жизненно важны для американской экономики и что если их не захватят США, это сделают другие страны.

На сайте мемориальной (не путать с президентской) библиотеки Мак-Кинли, работающей в его родном городе, сказано, что «с присоединением этих земель США стали мировой державой». Джон Хэй, будущий госсекретарь и организатор сделки о передаче США зоны Панамского канала, назвал конфликт с Испанией «великолепной маленькой войной». При этом США потеряли в ней 2 тысячи солдат — и еще около 4 тысяч в последовавшей за этим войне с Филиппинами.

Карикатура на Мак-Кинли в период американо-испанской войны Photo12 / Universal Images Group / Getty Images

Филиппины оставались под контролем США менее 40 лет: в 1941 году острова оккупировала Япония, а в 1946-м они получили независимость. Кубу американцы контролировали до 1959 года, пока Фидель Кастро не сверг поддерживаемого американцами диктатора Фульхенсио Батисту — и, по выражению колумниста The Washington Post Макса Бута, не сделал Кубу «занозой в боку» США. Однако контроль над Гавайями, а также США сохраняют до сих пор.

Как это все перекликается с политикой Трампа

Трамп подчеркивает протекционизм и империализм Мак-Кинли, потому что они отвечают его собственным политическим целям. Он сделал таможенные пошлины центральным пунктом своей экономической повестки, обещая ввести 25-процентные сборы на импорт из Мексики и Канады, до 60% на китайские товары до 20% на все остальные. «Если вы хотите избежать пошлин, стройте [заводы] здесь, в Америке», — заявил Трамп. При этом журналисты и эксперты предупреждают, что пошлины платят не страны, которые продают свои товары в США, а американские компании-импортеры, которые могут переложить свои издержки на американских же потребителей.

Другой важный пункт повестки Трампа — его обещание вернуть США статус «растущей нации». Он настаивает на том, что американцы должны контролировать Гренландию и Панамский канал — и не исключает применения силы ради этого, хотя адресаты его угроз, Дания и Панама, являются военными и торговыми партнерами США. Сложно сказать, готов ли Трамп реализовать эти угрозы, но в любом случае «его рецепт лечения для Америки включает расширение ее физического присутствия», пишет корреспондент The New York Times в Белом доме Дэвид Сэнгер. И добавляет: «Естественно, это делает героем последнего президента, который осуществил подобное».

Трамп сравнивает себя с Мак-Кинли, обещая вернуть «золотую эру» Америки. Некоторые находят другое сходство между ними. У Трампа есть Илон Маск, который помог ему избраться на второй срок. А у Мак-Кинли был Марк Ханна — богатый бизнесмен из Огайо, который вытащил его из банкротства и собирал средства на его избирательные кампании. Ханна известен фразой «В политике важны две вещи. Первая — это деньги. А какая вторая, я не помню».

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