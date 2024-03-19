Илон Маск рассказал, что принимает кетамин, чтобы справляться с «негативным химическим состоянием» мозга Бизнесмен считает, что это не противоречит интересам инвесторов

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Миллиардер, генеральный директор Tesla, основатель SpaceX и владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что у него в мозгу периодически возникает «негативное химическое состояние», похожее на депрессию. Об этом он рассказал в интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону. Выйти из «негативного состояния», утверждает Маск, ему помогает кетамин — сильнодействующее вещество, которое обычно используется как анестетик. По словам бизнесмена, он принимает его по рецепту врача.

Маск рассказал о приеме кетамина, отвечая на вопрос Лемона о неоднозначных постах, которые миллиардер публикует в Х и которые нередко становятся поводом для скандалов. В частности, ведущий спросил, в каком состоянии находится Маск, когда публикует эти посты, напомнив, что в 2018 году бизнесмен курил марихуану на записи подкаста Джо Рогана, а в 2023-м сообщил в одном из постов, что у него есть рецепт на кетамин.

В ответ бизнесмен заявил, что он «почти всегда» трезв, когда публикует посты в своем профиле в Х поздно ночью, а также назвал вопросы о медицинских назначениях «довольно личными». «Бывают моменты, когда у меня в мозгу что-то вроде негативного химического состояния, что-то вроде депрессии, которая не связана с какими-то негативными новостями. И кетамин помогает выйти из этого негативного состояния», — сказал Маск. Он добавил, что у него есть рецепт от «настоящего врача» и он употребляет небольшое количество кетамина «раз в две недели или как-то так».

На вопрос, злоупотреблял ли Маск когда-либо кетамином, бизнесмен ответил: «Не думаю. Если вы употребляете слишком много кетамина, вы не можете по-настоящему работать. У меня много работы, я обычно работаю по 16 часов в день, редко беру отгулы или выходные. У меня нет ситуаций, когда я могу не испытывать психического напряжения в течение длительного периода времени».

Маск не считает свое состояние постоянной депрессией. По его словам, его мозг изредка испытывает «негативное химическое состояние», у которого «генетическое» происхождение.

Лемон также спросил миллиардера, думал ли он когда-либо о том, как его состояние и употребление кетамина может повлиять на контракты с правительством США или акции его компаний на фондовом рынке. «С точки зрения Уолл-стрит (в данном случае, фондовый рынок США — прим. „Медузы“) главное — это результат, преумножаешь ли ты ценности для инвесторов, — ответил Маск. — Tesla стоит примерно столько же, сколько вся остальная автомобильная промышленность вместе взятая… Так что с точки зрения инвестора, если я что-то употребляю, то я должен продолжать употреблять».

Кетамин правда применяют при депрессии?

Да, кетамин действительно используется при депрессии (но лишь в некоторых странах, в том числе в США). Однако его рекомендуется назначать только тогда, когда не помогли антидепрессанты и другие средства, которые имеют доказанную эффективность при лечении депрессии (психотерапия, антипсихотики второго поколения). В таких случаях также могут назначать электросудорожную терапию. Но теперь появился альтернативный вариант. Однако кетамин не назначают, если у человека есть зависимость, вызванная употреблением каких-либо веществ, потому что кетамином можно злоупотреблять.

Периодическое употребление кетамина в случаях, когда человек «негативно мыслит» не одобрено медицинскими организациями. В то же время, так как это лекарство зарегистрировано во многих странах (для анестезии), оно есть в продаже, и некоторые врачи назначают его так, как считают нужным.

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Сообщения о том, что Маск употребляет кетамин и наркотические вещества, появляются с 2023 года. Первой об этом со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal. Вскоре после той статьи бизнесмен опубликовал два поста, в которых утверждал, что периодическое употребление кетамина более эффективно для лечения депрессии, чем селективные ингибиторы обратного захвата серотонина ( , по его словам, «зомбирующие» тех, кому их назначают. В одном из тех постов Маск признался, что у него есть рецепт на кетамин «на случай, если химия моего мозга иногда становится супернегативной».

В январе 2024 года The Wall Street Journal заявила, что Илон Маск употребляет наркотики. В статье шла речь о том, что бизнесмен принимал ЛСД, кокаин, экстази и псилоцибиновые грибы на закрытых вечеринках по всему миру, и продолжает употреблять кетамин.

Газета отмечала, что руководители компаний Маска опасались, что своими действиями он может причинить ущерб не только своему здоровью, но и бизнесу. В частности, они подозревали, что миллиардер мог быть под воздействием наркотиков, когда в 2018 году опубликовал твит о том, что собирается выкупить акции Tesla и сделать компанию частной. После публикации Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве и в том, что своим сообщением он ввел инвесторов в заблуждение. В итоге бизнесмен покинул пост председателя совета директоров Tesla, компания и миллиардер выплатили многомиллионные штрафы.

Подробно об этих обвинениях

The Wall Street Journal обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики — и этим обеспокоены менеджеры его компаний Бизнесмен ответил, что WSJ хуже таблоидов

Подробно об этих обвинениях

The Wall Street Journal обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики — и этим обеспокоены менеджеры его компаний Бизнесмен ответил, что WSJ хуже таблоидов

В ответ на статью Маск заявил, что «после той одной затяжки с Роганом» он в течение трех лет проходил тесты на наркотики. «Даже остаточных следов наличия наркотиков или алкоголя не было найдено», — утверждал бизнесмен.

Интервью Илона Маска Дону Лемону вышло на YouTube и Х через неделю после того, как ведущий сообщил 13 марта, что бизнесмен расторг контракт на эксклюзивный выход шоу на его платформе Х. Лемон заявил, что соцсеть отказалась от сотрудничества сразу после записи интервью. Администрация Х в свою очередь заявила, что поддерживает свободу слова, а «Шоу Дона Лемона» может выходить на платформе без цензуры. «Однако, как и любое предприятие, мы оставляем за собой право принимать решения о деловом партнерстве, и после тщательного рассмотрения X решил не вступать в коммерческое партнерство с шоу», — сообщили в Х.

Профайл Илона Маска

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ

Профайл Илона Маска

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ