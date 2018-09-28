Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве из-за твита о выкупе акций Tesla. Он может лишиться всех постов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в федеральный суд в Нью-Йорке гражданский иск к Илону Маску — основателю компании Tesla, которая производит электромобили. Маска обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами.

Поводом для иска стал твит Маска от 7 августа, в котором он заявил, что думает превратить Tesla в частную компанию и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции за 420 долларов. Маск отмечал, что получил финансирование на обратный выкуп акций Tesla. Bloomberg оценивал стоимость такого хода в 66 миллиардов долларов. Однако в конце августа Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Американский финансовый регулятор считает, что ложные публичные заявления Илона Маска ввели инвесторов в заблуждение. В комиссии заявили, что на самом деле Маск не обсуждал конкретные условия сделки с любыми потенциальными инвесторами и предположительно знал, что возможная сделка сомнительна. При этом, по версии государства, заявления основателя Tesla привели к росту стоимости акций его компании и к «значительной дестабилизации финансового рынка». Комиссия по ценным бумагам потребовала, чтобы Маску запретили быть руководителем или сотрудником в публичных компаниях (именно такой является Tesla). Такое наказание считается одним из наиболее серьезных средств судебной защиты из тех, что комиссия может наложить на руководителя компании, отмечает The New York Times.

Комиссия по ценным бумагам во время пресс-конференции сообщила, что Илон Маск выбрал цену в 420 долларов для выкупа акций, чтобы «позабавить» свою девушку, канадскую певицу Grimes, поскольку это отсылает к культуре употребления марихуаны. Пресс-секретарь Tesla сообщил, что у компании нет комментариев по этому поводу.

Маск в ответ обвинил Комиссию по ценным бумагам США в неоправданных действиях, которые опечалили и разочаровали его, сообщает TechCrunch. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность — это самое важное в моей жизни и факты докажут, что я ни разу не поступился этим [принципом]», — сказал бизнесмен.

В сентябре министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla из-за твита Илона Маска о выкупе акций компании с биржи, сообщало агентство Bloomberg. По этому делу Маску пока не предъявляли никаких обвинений.