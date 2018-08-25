Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Такое решение, объявил в своем блоге глава Tesla Илон Маск, было принято после переговоров с инвесторами.

Большинство инвесторов, написал Маск, высказалось за сохранение публичного статуса Tesla.

Кроме того, добавил он, выяснилось, что превращение Tesla в частную компанию займет больше времени и потребует больше усилий, чем ожидалось.