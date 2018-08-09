WSJ: власти США начали проверку из-за твита Илона Маска о выкупе акций Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку из-за заявления основателя Tesla Илона Маска о планах выкупить с биржи акции компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, властей интересует, почему Маск сообщил о выводе Tesla с биржи в твиттере, а не в официальном документе в адрес комиссии. Также будет проверено заявление Маска о том, что у него есть финансирование на выкуп акций.