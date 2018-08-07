Илон Маск заявил о планах убрать акции Tesla с биржи

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что думает «сделать компанию частной» и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку (то есть примерно на 20% дороже недавней цены в районе 350 долларов)

Маск добавил, что нашел финансирование для выкупа акций. Bloomberg пишет, что по заявленной цене и с учетом долга компании общая стоимость Tesla составляет около 82 миллиардов долларов; с учетом доли Маска в 20%, выкуп всех остальных акций обойдется ему примерно в 66 миллиардов. В случае реализации это будет крупнейший финансируемый выкуп акций в истории, пишет агентство.

В следующих твитах Маск заявил, что хотел бы сохранить всех существующих инвесторов. «Владельцы акций могут или продать акции по 420 долларов, или сохранить и перейти в частную форму владения», — сказал он.

В письме сотрудникам Маск пояснил, что как публичная компания Tesla вынуждена реагировать на краткосрочные вызовы, в то время как ее миссия требует от нее фокусировки на долгосрочных планах. В частности, указал Маск, компания испытывает «огромное давление» из-за ежеквартальных отчетов о прибыли, а размещение на бирже дает «большому количеству людей» основания атаковать компанию. Он добавил, что окончательное решение еще не принято.