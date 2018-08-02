Tesla вновь отчиталась о рекордных убытках. Илон Маск извинился перед инвесторами

Производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном квартальном убытке в 717,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее убытки компании увеличились почти вдвое.

Однако основатель Tesla Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами заявил, что компания рассчитывает выйти на прибыль уже в следующем квартале, в том числе, увеличив производство электромобилей Model 3.

Маск также извинился перед инвесторами, на чьи «скучные» вопросы он отказался отвечать, комментируя предыдущий квартальный отчет в начале мая. Маск объявил, что его излишне резкая реакция на вопросы инвесторов была вызвана усталостью от напряженной работы.

После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9%.