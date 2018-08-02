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Tesla вновь отчиталась о рекордных убытках. Илон Маск извинился перед инвесторами

Associated Press
06:42, 2 августа 2018
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Производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном квартальном убытке в 717,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее убытки компании увеличились почти вдвое.

Однако основатель Tesla Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами заявил, что компания рассчитывает выйти на прибыль уже в следующем квартале, в том числе, увеличив производство электромобилей Model 3.

Маск также извинился перед инвесторами, на чьи «скучные» вопросы он отказался отвечать, комментируя предыдущий квартальный отчет в начале мая. Маск объявил, что его излишне резкая реакция на вопросы инвесторов была вызвана усталостью от напряженной работы.

После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9%.

Model 3 — самый доступный электромобиль от Tesla. Его цена на американском рынке начинается от 35 тысяч долларов. Первый серийный электромобиль Model 3 был выпущен в июле 2017 года.
Tesla планировала к концу 2017 года производить по 5000 электромобилей Model 3 в неделю, однако выйти на этот показатель компании удалось на полгода позже — в июне 2018 года.

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