Саудовский фонд поможет Tesla уйти с биржи. Илон Маск подтвердил переговоры с ним

Суверенный фонд Саудовской Аравии может профинансировать выкуп акций Tesla, находящихся в свободном обращении. Информацию о переговорах c фондом подтвердил в своем блоге глава компании Илон Маск.

«Саудовский суверенный фонд обращался ко мне неоднократно», — написал Маск. Он рассказал, что несколько раз встречался с представителями организации и что у нее есть «достаточный капитал». При этом основатель Tesla отметил, что ведет переговоры и с другими инвесторами.

Ранее о возможном участии саудовского фонда в выкупе акций Tesla сообщало агентство Bloomberg. Фонд стремится диверсифицировать бизнес и обезопасить себя от рисков на рынке нефти. Сейчас ему принадлежит 5% акций Tesla.