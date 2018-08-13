Саудовский фонд поможет Tesla уйти с биржи. Илон Маск подтвердил переговоры с ним
Суверенный фонд Саудовской Аравии может профинансировать выкуп акций Tesla, находящихся в свободном обращении. Информацию о переговорах c фондом подтвердил в своем блоге глава компании Илон Маск.
«Саудовский суверенный фонд обращался ко мне неоднократно», — написал Маск. Он рассказал, что несколько раз встречался с представителями организации и что у нее есть «достаточный капитал». При этом основатель Tesla отметил, что ведет переговоры и с другими инвесторами.
Ранее о возможном участии саудовского фонда в выкупе акций Tesla сообщало агентство Bloomberg. Фонд стремится диверсифицировать бизнес и обезопасить себя от рисков на рынке нефти. Сейчас ему принадлежит 5% акций Tesla.
Илон Маск 7 августа написал в твиттере, что планирует выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. Биржевые котировки сразу выросли с 340 до 370 долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку в связи с заявлением Маска. Несколько акционеров Tesla подали в суд на главу компании. Они считают, что Маск хотел спровоцировать рост акций и нанести ущерб тем, кто зарабатывает на их падении.
Эксперты подсчитали, что на выкуп акций Маску потребуется около 66 миллиардов долларов.