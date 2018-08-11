Инвесторы Tesla начали подавать в суд на Илона Маска из-за объявления об уходе компании с биржи
Два владельца акций производителя электомобилей Tesla подали в суд на основателя компании Илона Маска из-за его недавнего объявления о планах убрать акции компании с биржи.
По мнению истцов, Маск хотел мошенническим путем спровоцировать рост стоимости акций и навредить тем, кто зарабатывает на ее падении. Они считают, что при этом Маск солгал о том, что нашел деньги для выкупа акций.
Как пишет Bloomberg, в суд собираются обратиться и другие инвесторы; их заявления будут объединены в один иск. В результате роста стоимости акций инвесторы, зарабатывающие на их падении, потеряли в течение дня около 1,3 миллиарда долларов, пишет The New York Times.
7 августа Илон Маск написал в твиттере, что планирует сделать Tesla непубличной компанией, готов выкупить с биржи акции по цене 420 долларов и нашел на это деньги. После этого акции Tesla, которые на тот момент торговались на уровне 340 долларов, выросли до 370 долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку законности и правдивости его заявлений.