Инвесторы Tesla начали подавать в суд на Илона Маска из-за объявления об уходе компании с биржи

Два владельца акций производителя электомобилей Tesla подали в суд на основателя компании Илона Маска из-за его недавнего объявления о планах убрать акции компании с биржи.

По мнению истцов, Маск хотел мошенническим путем спровоцировать рост стоимости акций и навредить тем, кто Они считают, что при этом Маск солгал о том, что нашел деньги для выкупа акций.

Как пишет Bloomberg, в суд собираются обратиться и другие инвесторы; их заявления будут объединены в один иск. В результате роста стоимости акций инвесторы, зарабатывающие на их падении, потеряли в течение дня около 1,3 миллиарда долларов, пишет The New York Times.