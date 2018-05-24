Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, анонсировал 23 мая запуск очередного проекта — сайта, который будет оценивать достоверность работы журналистов (или что-то в этом духе). Маск планирует назвать ресурс русским словом Pravda.

Вероятно, Маск намекает на самую известную советскую газету, которая теперь принадлежит КПРФ. А между прочим, «Правда» слышала об Илоне Маске и даже упоминала его в двух материалах!

Обе статьи вышли в 2016 году. В июне секретарь ЦК Михаил Костриков сообщил, что «Капитализм хорошим не бывает». Он отмечал, что капитализм «с очевидностью тормозит сегодня развитие производительных сил», приводя в пример «патентные войны» компании Apple. Другая его претензия — что производители стараются казаться более экологичными, чем они есть на самом деле.

Рассуждая об экологичности, Костриков упомянул не только , но также раскритиковал «Теслу» Илона Маска, назвав ее «самым разрекламированным в последние годы проектом». Автор писал, что это «очень дорогие» электромобили со «своеобразными» показателями экологической чистоты: »«Тесла» оказывается в 2,5 раза более «грязной» машиной, чем бензиновый или дизельный автомобиль».

Журналистская организация АНО «Редакция газеты «Правда»

В подтверждение своих слов Костриков вспомнил историю жителя Сингапура, которого заставили заплатить налог на ввезенную Tesla Model S в размере примерно 11 тысяч долларов. В этом налоге было учтено загрязнение природы при получении электроэнергии, которой заряжается автомобиль. Tesla тогда заявила, что обсудит методику измерения вредных выбросов с сингапурскими властями. Через полгода, в октябре 2016-го, стало известно, что покупатели двух новых Tesla в Сингапуре получили налоговый вычет примерно на ту же сумму.

Второе упоминание Илона Маска в газете «Правда» связано с выходом материала про избранного президента США Дональда Трампа: его называли жертвой вброса компромата о вмешательстве «русских хакеров» в выборы. Политический обозреватель издания Александр Драбкин анализировал «гид пессимиста», который ежегодно составляет Bloomberg. Один из прогнозов — продолжение протестов «неугомонных противников нового президента, которые вовсе не склонны к политическому разоружению». Среди противников Трампа («Правда» явно ему симпатизировала) — богатейшие люди Америки, которые объединятся вокруг Илона Маска, «создателя первой частной космической корпорации», отмечал Драбкин.

Больше «Медузе» не удалось найти в «Правде» никаких упоминаний Маска.