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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в течение нескольких лет принимал ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин на закрытых вечеринках по всему миру, а люди в его окружении утверждают, что бизнесмен продолжает употреблять наркотики, пишет газета The Wall Street Journal. Руководители компаний Маска опасаются, что своими действиями он может причинить ущерб не только своему здоровью, но и бизнесу.

Люди из окружения Маска заявили, что в период с 2018 года по 2021 год бизнесмен принимал наркотики на вечеринках, участники которых сдавали телефоны и подписывали соглашение о неразглашении.

Например, в 2018 году на вечеринке в Лос-Анджелесе Маск якобы принимал ЛСД, а в 2019 году — псилоцибиновые грибы на мероприятии в Мексике. В 2021 году бизнесмен якобы принимал кетамин со своим братом Кимбалом Маском в Майами, пишет газета. Также WSJ утверждает, что Маск принимал запрещенные вещества вместе с членом совета директоров SpaceX Стивом Джурветсоном. Когда и где это происходило, издание не уточняет.

По словам людей из окружения Маска, бизнесмен по-прежнему употребляет различные вещества, в основном кетамин.

Как пишет The Wall Street Journal, некоторые члены совета директоров одной из компаний Маска и люди из его окружения опасаются, что он мог быть под действием наркотиков, когда опубликовал в 2018 году твит о том, что собирается выкупить акции Tesla и сделать компанию частной.

После публикации этого твита Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве, поскольку своим сообщением он ввел инвесторов в заблуждение. В итоге Маск заключил с SEC досудебное соглашение, в рамках которого он покинул пост председателя совета директоров компании, а также выплатил штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же за твит Маска заплатила Tesla.

WSJ отмечает, что от Маска зависят шесть компаний, а также совокупные активы инвесторов на сумму около триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и часть космической программы США.

Журналисты напоминают, что у Маска в 2018 году возникли проблемы с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после того, как во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану бизнесмен согласился покурить марихуану.

Впоследствии Маск говорил биографу Уолтеру Айзексону, что во время шоу он сделал только «одну затяжку», а также добавил, что ему «не нравится употреблять запрещенные вещества». После этого инцидента NASA и SpaceX заключили соглашение, согласно которому сотрудники компании Маска, в том числе он сам, должны периодически проходить тестирование на наличие в крови наркотических веществ.

Адвокат Маска Алекс Спиро в комментарии WSJ заявил, что бизнесмен «регулярно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу их не проваливал». Спиро добавил, что в статье издания есть и другая «ложная информация», но какая именно, он не уточнил.

Маск прокомментировал публикацию The Wall Street Journal в X (бывшем твиттере), заявив, что «после той одной затяжки с Роганом» он в течение трех лет проходил тесты на наркотики. «Даже остаточных следов наличия наркотиков или алкоголя не было найдено», — написал Маск, добавив, что даты тестов не назначались заранее.

В этом же твите Маск написал, что The Wall Street Journal не годится даже для того, чтобы выстилать ею клетку попугая. Позднее он опубликовал еще один пост, в котором заявил, что у таблоида TMZ стандарты «значительно выше», чем у WSJ.

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