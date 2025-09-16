Израильская армия начала наземную операцию в Газе. Под контролем ЦАХАЛ — почти половина города Его покидают сотни тысяч людей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в понедельник, 15 сентября, начала наземное наступление на город Газа. В предшествующие несколько дней город подвергался интенсивным авиаударам. Было разрушено несколько высотных зданий, которые, согласно заявлениям израильской армии, террористы ХАМАС использовали в военных целях. После этой подготовки в бой вступили пехота и танки.
Наступление ведут две дивизии ЦАХАЛ, вскоре к ним присоединится третья. Еще две дивизии берут Газу в окружение. Израильские военные заявили, что контролируют около 40% территории города.
По оценкам военных, в городе остаются от двух до двух с половиной тысяч боевиков ХАМАС. Около 40% жителей Газы — более 350 тысяч человек — покинули город и направились в гуманитарную зону в южной части сектора.
Министерство здравоохранения Газы (это орган, подконтрольный ХАМАС) сообщило 15 сентября, что в результате действий израильских военных за последние сутки погибли больше 50 человек и до 400 получили ранения. Официальные представители Израиля неизменно отвергают данные этого ведомства как завышенные, но собственной информации о потерях среди гражданского населения Газы не приводят.
Еще до начала операции специальная комиссия ООН заявила, что действия Израиля в секторе Газа с октября 2023 года подпадают под определение геноцида. Израиль такой вывод категорически отверг, подчеркнув, что он основан на ложных данных, которые предоставляет ХАМАС.
Общественная организация «Форум семей похищенных и пропавших», куда входят родственники израильских заложников, которых террористы удерживают в Газе, протестуют против операции. Известно, что по меньшей мере некоторых заложников перевели из подземных бункеров и туннелей в дома и палатки — чтобы использовать в качестве живого щита. Всего террористы удерживают в Газе до 20 заложников. Там же остаются тела примерно 30 погибших израильтян.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, Газа будет разрушена.
Израильская операция носит название «Колесницы Гидеона II». Тем самым подчеркивается, что это прямое продолжение операции «Колесницы Гидеона», начатой в мае. Ее план был разработан под руководством нового начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира и предполагает не просто «зачистку» сектора Газа, как прежние израильские операции, а его оккупацию.
Решение о захвате города Газа военно-политический кабинет Израиля принял еще 8 августа. Это решение вызвало протесты внутри страны: сотни тысяч людей вышли на уличные акции, требуя от правительства заключить с ХАМАС сделку о прекращении огня и освобождении заложников.
Пока шла подготовка к операции, вновь активизировались переговоры с ХАМАС. 18 августа террористическая организация заявила, что готова освободить часть заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 200 палестинцев из израильских тюрем. Израильская сторона отвергла «частичную сделку» — она настаивает, что ХАМАС должен отпустить всех заложников, сложить оружие и передать власть в секторе Газа новой администрации.
Днем 9 сентября зарубежное руководство ХАМАС собралось в столице Катара Дохе, чтобы согласовать переговорную позицию организации. В этот момент Израиль нанес авиаудары по штаб-квартире ХАМАС. Но уничтожить всех политических руководителей организации ему не удалось — по всей вероятности, из-за ошибочных разведданных. Сделка в очередной раз сорвалась.
Израиль официально не считает Катар враждебным государством и прежде прибегал к его посредничеству на переговорах с ХАМАС.
15 сентября в Катаре состоялся экстренный саммит с участием Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и других стран арабского и исламского мира. Его участники заявили о солидарности с Катаром, который, по их мнению, подвергся «трусливому и вероломному удару» со стороны Израиля.
На протяжении нескольких лет израильский премьер Биньямин Нетаниягу проводил политику нормализации отношений с арабским миром. В 2020–2021 годах она увенчалась соглашениями с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Следующей целью была нормализация с Саудовской Аравией. Но переговоры были заморожены с началом «войны 7 октября» в 2023 году. Удар по Катару делает перспективу разморозки еще более призрачной.
Крайнее недовольство действиями Израиля выразили и европейские страны. Еврокомиссия заявила, что введет против него санкции, но подробности своего плана пока не раскрыла. Очевидно, в первую очередь речь будет идти об эмбарго на поставки Израилю оружия и боеприпасов.
Нетаниягу, выступая в понедельник в министерстве финансов, признал: «Израиль в своего рода изоляции. Нам придется все больше адаптироваться к экономике с чертами автаркии. Я верю в свободный рынок, но мы можем оказаться в ситуации, когда наша оборонная промышленность окажется в блокаде. Нам нужно будет развивать нашу оружейную индустрию — не только исследования и разработки, но и производство».
Генеральная ассамблея ООН еще 13 сентября одобрила так называемую Нью-йоркскую декларацию, предполагающую создание палестинского государства. Ожидается, что о признании государственности Палестины в ходе заседания ассамблеи объявят Франция, Великобритания, Канада и Австралия. Израиль и США выступают категорически против, утверждая, что такое признание фактически станет «вознаграждением за террор».
Перед началом наступления в Газе в Израиль прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Он вместе с Нетаниягу пришел к Западной стене (Стена плача) в Иерусалиме. Потом Рубио отправится в Катар.