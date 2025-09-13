Генассамблея ООН одобрила декларацию о палестино-израильском урегулировании на основе двух государств

Генеральная ассамблея ООН 12 сентября подавляющим большинством голосов одобрила так называемую «Нью-Йоркскую декларацию» о мирном урегулировании на Ближнем Востоке и реализации решения о создании двух государств — Израиля и Палестины, сообщается на сайте организации.

За декларацию проголосовали 142 страны, десять выступили против (Израиль, Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа—Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США), 12 воздержались. Всего в Генассамблею входят 193 государства-члена ООН.

«Нью-Йоркская декларация» стала итогом международной конференции, которая прошла в июле в штаб-квартире ООН по инициативе Франции и Саудовской Аравии. США и Израиль бойкотировали конференцию, отмечает Reuters.

Документ осуждает как нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, так и ответные израильские бомбардировки и военную операцию в секторе Газа, «которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе».

В декларации предложена дорожная карта, которая среди прочего предусматривает следующие пункты:

немедленное прекращения огня в секторе Газа;

освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в Газе;

разоружение ХАМАС и отстранение террористического движения от управления в секторе Газа;

нормализация отношений между Израилем и арабскими странами;

коллективные гарантии безопасности.

Голосование по «Нью-Йоркской декларации» прошло в преддверии встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН, запланированной на 22 сентября, пишет Reuters. Ожидается, что на том заседании Генассамблеи ряд стран, в том Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бельгия, официально объявят о признании государства Палестина.

Читайте также

Генассамблея ООН снова попытается решить судьбу Палестины — вероятно, без самих палестинцев Европейцы выступают за палестинское государство, Израиль подумывает аннексировать Западный берег, а Трамп не оставил идею превратить Газу в «Ривьеру»

Читайте также

Генассамблея ООН снова попытается решить судьбу Палестины — вероятно, без самих палестинцев Европейцы выступают за палестинское государство, Израиль подумывает аннексировать Западный берег, а Трамп не оставил идею превратить Газу в «Ривьеру»