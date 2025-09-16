Комиссия ООН в результате независимого расследования пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в секторе Газа, говорится в опубликованном ею докладе.

Израильские власти, как считает , совершили в секторе Газа четыре из пяти актов геноцида, определенных в Конвенции о геноциде 1948 года. К этим действиям комиссия отнесла убийства палестинцев, причинение им «серьезного физического и психического вреда», «преднамеренное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение полностью или частично», а также «введение мер, направленных на предотвращение рождения детей в группе». Все эти действия были совершены в период с 7 октября 2023 года — когда террористы ХАМАС напали на Израиль и убили более 1200 израильтян. Подобное обвинение впервые было выдвинуто публично органом ООН, отмечает Sky News.

Комиссия утверждает, что израильские лидеры «подстрекали к совершению геноцида». Также в докладе говорится, что «геноцидальный умысел был единственным разумным выводом», который можно сделать из характера действий израильских властей и сил безопасности в Газе.

В МИД Израиля обвинения комиссии назвали «фейковым отчетом», который опубликовали «три человека, выступающие в роли доверенных лиц ХАМАС, известные своей откровенно антисемитской позицией».

Отчет комиссии, как заявили в МИД Израиля, «полностью основан на лжи ХАМАС, отмытой и повторенной другими». Эти аргументы, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, уже были опровергнуты — в том числе в независимом академическом , выводы которого комиссия не прокомментировала. «Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию», — говорится в заявлении МИД.

Израиль неоднократно обвиняли в геноциде палестинцев в секторе Газа. Международный суд ООН рассматривает иск ЮАР против Израиля о геноциде, поданный в конце 2023 года, но на окончательное решение по делу могут потребоваться годы. В январе суд потребовал от Израиля немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газе.

В конце августа комитет международной инициативы по оценке продовольственной безопасности пришел к выводу, что в городе Газа более 514 тысяч человек оказались в условиях экстремального голода. Оценка уровня голода в этом регионе впервые поднята до фазы 5 — худшего уровня Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). В Израиле с этой оценкой категорически не согласны. 15 сентября Армия обороны Израиля начала наземную операцию по захвату города Газа. Ее целью в Израиле называют окончательный разгром ХАМАС.

Читайте также

Израиль часто обвиняют в геноциде палестинцев, ссылаясь на жесткие высказывания израильских лидеров Однако многие их заявления (в том числе вызвавшие особое негодование) были неверно переведены журналистами

Читайте также

Израиль часто обвиняют в геноциде палестинцев, ссылаясь на жесткие высказывания израильских лидеров Однако многие их заявления (в том числе вызвавшие особое негодование) были неверно переведены журналистами