Гуманитарные организации впервые объявили, что в Газе экстремальный голод. Израиль с этой оценкой не согласен

В городе Газа более 514 тысяч человек оказались в условиях экстремального голода, говорится в отчете комитета международной инициативы по оценке продовольственной безопасности. Оценка уровня голода в этом регионе впервые поднята до фазы 5 — худшего уровня Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности ( ).

По оценкам IPC, к концу сентября число тех, кто столкнулся с голодом, грозит вырасти до 641 тысячи человек, а «катастрофические условия» распространятся к югу сектора Газа на провинции Дейр-аль-Балах и Хан-Юнис. Сейчас ситуация там оценивается как фаза 4.

Reuters отмечает, что для подобной классификации по меньшей мере 20% населения должны испытывать острую нехватку продовольствия: это равно тому, что каждый третий ребенок страдает от недоедания, а двое из каждых 10 тысяч человек ежедневно умирают от голода и болезней. При этом даже если регион не достигает формальных пороговых значений, IPC может определить, что домохозяйства в нем сталкиваются с условиями голода, включающими острое недоедание, нищету и смерть.

«Би-би-си» напоминает, что IPC сама по себе не объявляет о наступлении голода, а предоставляет анализ, на основании которого правительства, организации и агентства могут делать заявления или официальные декларации.

В Израиле «категорически отвергают» оценку голода, сделанную по IPC. Комитет по координации деятельности правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявил, что авторы отчета «намеренно проигнорировали» данные о ситуации, которые были им представлены на встрече до публикации. «Доклад IPC основан на частичных и ненадежных источниках, многие из которых связаны с ХАМАС, и откровенно игнорирует факты и масштабные гуманитарные усилия, возглавляемые Государством Израиль и его международными партнерами», — говорится в заявлении комитета.

В МИД Израиля заявили, что отчет IPC «основан на лжи ХАМАС». «Невероятно, но IPC извратила собственные правила и проигнорировала собственные критерии, чтобы выдвинуть ложные обвинения против Израиля, снизив только в этом отчете порог [определения голода] с 30% до 15%, и полностью проигнорировав второй критерий — уровень смертности», — заявил израильский МИД.

