В Дохе произошли взрывы. Израиль объявил, что атаковал руководителей ХАМАС

В столице Катара Дохе днем 9 сентября произошли несколько взрывов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильских чиновников заявил, что взрывы в Дохе — попытка Израиля убить представителей движения ХАМАС.

Вскоре израильская армия выпустила сообщение, в котором говорится, что провела «точечный удар, направленный против высшего руководства террористической группировки ХАМАС». По версии ЦАХАЛ, они «возглавляли деятельность террористической организации», ответственны за нападение 7 октября 2023 года и «продолжают руководить и координировать войну» против Израиля.

«Перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительной разведывательной информации», — говорится в сообщении.

В нем не уточняется, куда пришелся «высокоточный удар».

Высокопоставленный источник «Аль-Джазиры» в ХАМАС заявил, что руководители группировки попали под атаку в Дохе во время встречи, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Газе.

Обновление. По информации телеканала «Аль-Арабия», в результате удара Израиля погиб один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя и еще трое высокопоставленных члена группировки