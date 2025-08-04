В Москве начался суд по делу о теракте в «Крокусе». Он идет в закрытом режиме Следствие пытается связать ИГИЛ с Украиной. Главное, что известно об этом процессе

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в зале суда. Москва, 4 августа 2025 года Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

В Москве начался суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 22 марта 2024 года перед началом выступления группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал в подмосковном Красногорске и начали стрелять по посетителям и персоналу. Здание загорелось. В результате теракта погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. Более 600 человек, по данным следствия, получили ранения и травмы.

Судят 19 человек: это четверо предполагаемых террористов и 15 «пособников». Непосредственными исполнителями теракта обвинение считает четверых граждан Таджикистана — Далерджона Мирзоева, Саидакрамиа Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. На суде, сообщает ТАСС, все четверо полностью признали вину и попросили прощения у потерпевших.

По делу проходят еще 15 человек, которых обвинение считает пособниками террористов. Восемь из них признали вину, семеро отвергли обвинения.

Хусена Медова и Джабраила Аушева из Ингушетии обвиняют в том, что они переделали охолощенное оружие в боевое. Пятерых — Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова и братьев Умеджона и Мустакима Солиевых — в том, что они доставили оружие и боеприпасы предполагаемым исполнителям теракта.

Согласно обвинительному заключению, еще четверо — Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов и Мухаммад Зоир Шарипзода, — обеспечивали остальных деньгами.

Алишер Касимов сдал жилье главным обвиняемым. По версии следствия, он знал, что квартиру используют для подготовки нападения на «Крокус». Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон сами пришли в полицию, увидев в новостях, что предполагаемые исполнители скрылись с места теракта на автомобиле «Рено». Они узнали машину, которую продали за несколько дней до нападения на «Крокус». В августе 2024-го на одном из заседаний суда по продлению ареста Касимов прокричал: «Пусть знают, что мы невиновны».

Всех обвиняемых уже внесли в реестр террористов.

Фигурантов дела в зависимости от участия каждого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205; а также статьей 322.3 УК РФ (террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Организаторов нападения так и не нашли. «В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается», — сообщал Следственный комитет РФ в июне. «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела пишет, что организаторов зовут А.И. Беков и А.М. Хикматов, остальные причастные не установлены. При этом в открытом доступе нет информации о возможных запросах об экстрадиции или розыске этих людей через Интерпол.

Следствие собрало две версии случившегося — нападение террористов и «украинский след» — в одну, пишет «Би-би-си». Следователи и обвинители утверждают, что теракт «в интересах высшего руководства Украины» организовала террористическая организация «Вилаят Хорасан», входящая в «Исламское государство». При этом следователи настаивают, что в организации теракта участвовали иностранные спецслужбы.

Сразу после нападения группировка «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за теракт. В свою очередь власти России, в том числе президент Владимир Путин, настойчиво продвигали версию об «украинском следе». В Украине обвинения в причастности к теракту в «Крокусе» отвергают. Даже боевики «Исламского государства, пишет «Би-би-си», заявили, что, перекладывая вину на Запад и Украину, Россия признала неспособность предотвратить удар, нанесенный ИГИЛ.

Вопросы к следствию, которые до сих пор актуальны

10 вопросов, на которые спустя три дня после теракта в «Крокусе» нет ответов Сколько было террористов? Задержанные правда хотели сбежать в Украину? И почему им дали уйти так далеко?

Вопросы к следствию, которые до сих пор актуальны

10 вопросов, на которые спустя три дня после теракта в «Крокусе» нет ответов Сколько было террористов? Задержанные правда хотели сбежать в Украину? И почему им дали уйти так далеко?

Версия об «украинском следе» появилась в процессуальных документах следствия только в марте 2025-го, отмечает «Би-би-си». Пока единственная публичная информация, хоть как-то связывающая нападавших с Украиной, — это показания обвиняемых, содержащиеся в материалах уголовного дела, пишет издание. При этом правозащитники скептически относятся к этим показаниям после избиений и пыток обвиняемых. Действия силовиков при задержании подозреваемых не расследовали.

Телеграм-каналы, близкие к силовикам, публиковали свидетельства пыток при задержании главных обвиняемых. В суде они появились со следами избиений. У одного на шее были обрывки пакета (предполагается, что обвиняемого могли им душить). У другого было забинтовано ухо, часть которого ему, вероятно, отрезали при задержании. Третий обвиняемый был доставлен в зал суда на носилках с катетером и не реагировал на происходящее.

Первое заседание по существу дела началось в открытом режиме, но вскоре его закрыли. Дело рассматривает коллегия из трех судей Второго Западного окружного военного суда. Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда из-за большого числа участников процесса. Только на предварительное слушание, как сообщал «Интерфакс», в суд пришли около 150 потерпевших. Всего их в деле более двух тысяч человек. Потерпевшие также заявили 27 гражданских исков.

Предварительные заседания прошли в закрытом режиме из-за секретности следствия. 4 августа слушания сначала объявили открытыми, но почти сразу закрыли — из-за секретной информации в материалах дела, а также в связи с угрозой безопасности всех его участников, в том числе гособвинителя, сообщил ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что слушания закрыли из-за письма ФСБ о «возможных провокациях» против прокурора. Представитель потерпевших просила не закрывать процесс.