Белорусский расследовательский центр (БРЦ) получил доступ к внутренней базе главного военно-медицинского управления министерства обороны России. Журналисты изучили и верифицировали данные из нее — они выяснили, что сотни российских военных проходили лечение в Беларуси. Раненые солдаты поступали в белорусские больницы в том числе во время российской атаки на Киев в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Среди «секретных пациентов» — бойцы элитных подразделений, а также военные, участвовавшие в оккупации города Буча в Киевской области. Расследователи опубликовали их имена, диагнозы и даты госпитализации. «Медуза» пересказывает главное из этого .

За 21 месяц после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной через больницы белорусских Гомеля и Хойников (город в Гомельской области) прошли 898 раненых российских военных и бойцов Росгвардии, следует из внутренней базы данных Минобороны РФ, которая оказалась в распоряжении БРЦ. Журналисты называют их «секретными пациентами». Персоналу белорусских больниц запретили рассказывать о лечении военных из России.

«Очень жестко тебе, как это сказать, советовали не делиться этой информацией ни с кем и ни о чем. Потому что можешь пострадать и ты, и твоя семья», — рассказал журналистам бывший работник одного из медицинских учреждений Гомельской области.

В массиве данных расследователи нашли информацию о том, что в гомельских больницах в начале российского вторжения лечились бойцы подразделений, участие которых в военных операциях на севере Украины раньше не было подтверждено документально.

Среди них — военные 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ). Как отмечается в статье, ранее военных этой бригады подозревали в участии в операции по захвату Чернобыльской атомной электростанции, но подтверждений этому не было. Кроме того, расследователи пишут о бойцах Центра специального назначения «Кубинка-2», принимавших участие в захвате Крыма в 2014 году.

В списке пациентов гомельских больниц журналисты нашли одного из участников операции, в рамках которой российские военные 24 февраля 2022 года пытались захватить аэродром Антонов под Киевом. Военнослужащий Роман Зязин поступил в больницу Гомеля с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти. Он рассказывал о своем участии в боях в телеканалу Минобороны РФ «Звезда»: «Мы выдвинулись непосредственно в пригород и сам город Гостомель, где я получил ранение. И был эвакуирован».

По данным БРЦ, Роман Зязин — бывший участник детского военно-патриотического движения «Юнармия». Его профиль, а также профили еще троих российских военных (Сабухи Баладова, Павла Никитина и Матвея Шипунова), доставленных в больницы Беларуси в начале войны, специалисты организации KibOrg нашли во внутренней документации «Юнармии». Сейчас Зязин — курсант военного института физкультуры.

В боях за Гостомель 25 февраля, как сообщали украинские СМИ со ссылкой на перехваты переговоров, участвовали среди прочих омоновцы из Красноярска, Новокузнецка и Кемерово. Их колонну разбили на мосту из Гостомеля в Киев, уцелевшие российские военные отступили вглубь поселка, где, по данным украинской прокуратуры, на перекрестке улиц Свято-Покровской и Шевченко убили не менее 11 мирных жителей, которые пытались выехать в сторону Киева. В итоге военные РФ организовали штаб в детсаду села Здвижевка. По информации «Радио Свобода», за время российской оккупации в этом селе и его окрестностях убили не менее 18 мирных жителей.

Всего, по данным расследователей, после боев в Гостомеле в больницы Гомеля попали 68 раненых омоновцев. В БРЦ установили личности некоторых из них, в том числе сравнив данные из базы с документами, найденными местными жителями на мосту в Гостомеле. Так, в конце февраля — начале марта 2022 года в больницы Гомеля и Хойников поступили:

старший лейтенант полиции Алексей Артамонов (Кемеровская область) — три осколочных ранения и перелом;

старший сержант полиции Иван Дюканов (Росгвардия, Кемеровская область) — черепно-мозговая травма и ушиб;

старший сержант полиции Андрей Хитров (Росгвардия, Новокузнецк) — осколочное ранение левой голени;

сержант полиции Андрей Леонов (Росгвардия, Кемеровская область) — черепно-мозговая травма и контузия;

Илья Чураков (ОМОН «Ратибор», Красноярский край) — осколочное ранение в области голеностопного сустава;

Сергей Цапков (ОМОН «Ратибор», Красноярский край) — акустическая травма, нарушение слуха;

Денис Катков (ОМОН «Ратибор», Красноярский край) — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Еще двое российских военных — Мунко-Жаргал Жалмаев и Зорик Зыгбин, служившие в войсковой части 46108 в Улан-Удэ — попали в больницу Гомеля 9 марта 2022 года. Оба они получили осколочные ранения. 25 марта в ту же больницу с минно-взрывной травмой поступил их сослуживец — Дмитрий Терентьев.

Имена Жалмаева и Зыгбина фигурируют в списке личного состава российского подразделения, который местные жители нашли в селе Березовка Житомирской трассы. Эту дорогу, которая связывает Киев с западными областями Украины, российские военные пытались перекрыть в первые дни войны. В это же время по ней из Киева выезжали мирные жители. Вдоль трассы, как выяснили украинские журналисты, стояли военные части из Бурятии — 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады — и расстреливали машины с гражданскими.

Всего журналисты БРЦ верифицировали по базе Минобороны РФ около 70 человек из подразделений, которые находились на Житомирской трассе. Имена и фамилии некоторых совпадают с данными из списка, найденного у трассы.

Кроме того, по данным расследователей, в Гомеле проходил лечение один из участников российской оккупации города Буча в Киевской области — командир 6-й роты псковских десантников Александр Квитко (позывной «Шкипер»). Его доставили в гомельскую больницу 28 марта 2022-го с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу.

По данным украинского проекта «Схемы», Квитко может быть причастен к убийствам мирных жителей Бучи. Местные жители видели его в офисном здании по адресу Яблонская, 144, где российские военные во время оккупации устроили базу и удерживали перед убийством бойцов территориальной обороны.

Нацполиция Украины подозревает Квитко в причастности к убийству пенсионерки Аллы Минаевой, которую нашли мертвой в ее собственном доме. По версии следователей, военный как минимум знал об убийстве Минаевой. «Гражданские лица, предварительно оказывавшие помощь указанной бабушке, подошли к нему, к Александру Квитко, и спросили, могут ли они сходить к ней для того, чтобы передать ей соответствующие продукты питания и необходимую помощь. На что Александр Квитко им объяснил, что к бабушке больше идти не нужно, потому что они с ней поступили гуманно», — рассказал журналистам «Радио Свобода» старший следователь по особо важным делам Иван Дулкай.

В женевской «Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» говорится, что нейтральное государство может предоставить воюющей стране медицинский персонал для лечения раненых и больных. Такая помощь не считается вмешательством в конфликт. Однако БРЦ предлагает рассматривать лечение военных РФ в Беларуси в комплексе с другими действиями белорусских властей во время российско-украинской войны.

Так, в сентябре 2023-го Европейский парламент признал Александра Лукашенко соучастником преступлений России в Украине. По мнению европейских депутатов, власти Беларуси поддерживают «риторику разжигания ненависти, дезинформацию и пропаганду Москвы», снабжают российские войска боеприпасами и техникой, а также предоставляют им плацдарм на своей территории. Сам Лукашенко не отрицал, что российские войска вторглись в Украину в том числе с территории Беларуси, и говорил, что готов снова предоставить территорию страны для наступления России.

«Лечение российских военных следует квалифицировать как часть всеобщей поддержки войны и потерю нейтрального статуса. Это важно при дальнейшем рассмотрении дел о соучастии и пособничестве в совершении преступной агрессии отдельными белорусскими высокопоставленными должностными лицами, а также при решении вопроса ответственности Беларуси как государства за международное противоправное деяние», — считает юристка Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.

Другие преступления российских военных в Украине

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

Другие преступления российских военных в Украине

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

Фото на обложке: SviatlanaLaza / Shutterstock.com