Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России в Украине

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил участие режима Александра Лукашенко в «неоправданной, незаконной и неспровоцированной» военной агрессии России против Украины.

В документе говорится, что власти Беларуси поддерживают «риторику разжигания ненависти, дезинформацию и пропаганду, которые соответствуют нарративам Москвы», а также снабжают российские войска боеприпасами и техникой и предоставляют им и наемникам ЧВК Вагнера военный плацдарм на своей территории.

Кроме того, Европарламент назвал Лукашенко соучастникам незаконного вывоза 2150 детей, в том числе сирот, с оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются «русификации» и идеологической обработке.

Депутаты считают, что действия Александра Лукашенко и его режима по насильственной депортации украинских детей могут приравниваться к преступлению против человечности.

«Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», — говорится в тексте документа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, что расценивается как военное преступление.

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