После второго покушения на Трампа его команда узнала, что тайные агенты Ирана в США получили ракеты «земля-воздух» Чтобы избежать нового покушения, охрана использовала самолет-приманку

Самолет Trump Force One на фоне толпы сторонников Дональда Трампа в Кинстоне, Северная Каролина, 3 ноября 2024 года Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

Служба безопасности Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году приняла чрезвычайные меры предосторожности после того, как узнала от правоохранительных органов, что Иран разместил в США тайных агентов, у которых есть доступ к ракетам класса земля-воздух. Об этом 9 февраля сообщило издание Axios, ссылаясь на книгу журналиста «Revenge: The Inside Story of Trumpʼs Return to Power», которая выйдет 18 марта.

Айзенштадт, ссылаясь на помощников Трампа, рассказал, что вскоре после второго покушения на политика 15 сентября 2024-го во Флориде служба безопасности решила использовать самолет-обманку, то есть самолет, в котором Трампа не было. Его команда опасалась, что иранцы могут попытаться сбить его личный самолет, более известный как Trump Force One, во время взлета или посадки.

В итоге большинство помощников полетели на очередное предвыборное мероприятие на Trump Force One, а сам Трамп — на самолете, который принадлежит его другу Стиву Уиткоффу (ныне — посланник Трампа на Ближнем Востоке). Многие помощники узнали о тайном плане только перед самым взлетом, когда поняли, что место Трампа у окна пустует. Некоторые из сотрудников команды, по словам Айзенштадта, были в ярости, поскольку опасались, что станут «пушечным мясом», если самолет собьют. При этом руководители предвыборного штаба пытались заверить сотрудников, что их не используют в качестве приманки. Помощники задавались вопросом, почему их посадили в самолет, если у иранских тайных агентов есть ракеты «земля-воздух».

Как отметил Алекс Айзенштадт, Секретная служба США в тот же день организовала два кортежа: в одном из них ехал Трамп, а в другом — его сотрудники. В другой раз агенты Секретной службы, по данным журналиста, с помощью электромагнитной пушки вывели из строя беспилотник, следовавший за кортежем Трампа.

Газеты The New York Times и The Washington Post сообщали в октябре 2024 года, что штаб Трампа запросил военные средства для его защиты из-за угроз Ирана. Они запрашивали военную авиацию, пуленепробиваемые стекла, а также требовали расширить ограничения на полеты над резиденциями Трампа и местами проведения его митингов. Тогда же 46-й президент США Джо Байден поручил дать Трампу охрану «как действующему президенту» для его защиты во время предвыборной кампании.

Иран ранее пригрозил отомстить Дональду Трампу за то, что он во время своего первого президентского срока отдал приказ убить командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Минюст США заявил 8 ноября, что КСИР готовил убийство Трампа, но ФБР сорвало планы преступников.

Федеральное бюро расследований США расследует два покушения на жизнь Дональда Трампа. Первое из них произошло 13 июля 2024-го в Батлере в Пенсильвании, тогда Трампа ранили в ухо. Второе покушение произошло 15 сентября в городе Палм-Бич во Флориде рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, он не пострадал. Как пишет Алекс Айзенштадт, Иран не был связан с этими покушениями.

Что говорят эксперты о первых неделях президентства Трампа

Дональд Трамп (и Илон Маск) у власти всего три недели, а многие аналитики уже в ужасе. Вот что они говорят «Назвать это конституционным кризисом было бы слишком мягко. Это конституционный крах»

Что говорят эксперты о первых неделях президентства Трампа

Дональд Трамп (и Илон Маск) у власти всего три недели, а многие аналитики уже в ужасе. Вот что они говорят «Назвать это конституционным кризисом было бы слишком мягко. Это конституционный крах»

«Медуза»