Минюст США заявил, что Иран готовил убийство Трампа. ФБР сорвала планы преступников

Министерство юстиции США сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана готовил убийство избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте министерства 8 ноября.

Власти США предъявили заочные обвинения 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери. По версии следствия, он «руководил сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Директор Федерального бюро расследования Кристофер Рей сообщил, что «благодаря упорной работе ФБР» планы преступников были сорваны.

По данным американского Минюста, Шакери 7 октября 2024 года получил задание разработать план убийства Дональда Трампа. Кроме того, КСИР поручил Шакери следить за двумя гражданами США еврейского происхождения в Нью-Йорке и организовать их убийство, а также следить на Шри-Ланке за туристами из Израиля.

В США задержали двух сообщников Шакери — 49-летнего Карлайла Риверу и 36-летнего Джоната Лоадхольта. По данным следствия, они следили за американцем иранского происхождения в Нью-Йорке и готовили его убийство. Из заявления генпрокурора следует, что целью слежки стал журналист, критикующий власти Ирана.

Фархад Шакери — уроженец Ирана, с детства живший в США. Его выслали из страны в 2008 году после того, как он отбыл 14-летний срок заключения по обвинению в грабеже. Следствие считает, что во время тюремного заключения он познакомился с теми, кого использовал для слежки по заданию КСИР.

Шакери остается на свободе, предположительно, он находится в Иране.

Представители штаба Дональда Трампа заявили в сентябре, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила, что Иран угрожает убить Трампа, сообщал телеканал ABC News. После этого штаб Трампа попросил усилить меры его безопасности, а конгрессмен Майкл Уолтц призвал предоставить Трампу военную авиацию для полетов. Президент США Джо Байден в ответ сообщил, что поручил дать Трампу охрану «как действующему президенту».

ФБР расследует два покушения на жизнь Дональда Трампа. Первое произошло в Пенсильвании 13 июля: во время митинга 20-летний Томас Мэттью Крукс ранил Трампа в ухо, один из участников митинга погиб, стрелка убил снайпер. Второе покушение произошло 15 сентября во Флориде рядом с гольф-клубом, где находился Трамп. Охрана заметила в кустах ствол винтовки, после чего открыла огонь, подозреваемого задержали.

Власти Ирана грозили отомстить Дональду Трампу из-за того, что он, будучи президентом США, отдал приказ убить командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

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