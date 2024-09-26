Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал информацию американской разведки о том, что Иран угрожает убить его. Трамп затронул эту тему на митинге в Минт-Хилле в штате Северная Каролина 25 сентября, сообщает ABC News.

Выступая перед сторонниками, Трамп рассказал, что бы он сделал с Ираном, если бы был президентом, а одному из ведущих кандидатов на выборах угрожали.

«Если бы я был президентом, я сказал бы стране, которая угрожает, в этом случае Ирану, что если вы сделаете хоть что-то, чтобы навредить этому человеку, мы разобьем вдребезги ваши крупнейшие города и вообще страну. Мы разобьем ее вдребезги. Угроз больше не будет. Но сейчас у нас нет такого руководства, нужных людей, нужных лидеров», — заявил бывший президент.

Во время митинга Трамп предположил, что оба покушения на его жизнь, совершенные в июле и сентябре, связаны с Ираном. «На мою жизнь было совершено два покушения, о которых мы знаем, и они могут быть связаны с Ираном, а могут и не быть. Но я точно не знаю», — сказал он.

Как отмечает ABC News, по данным источников, перед первым покушением на Дональда Трампа, совершенном в июле на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, его охрану усилили, поскольку разведка до мероприятия узнала, что Иран готовит покушение на бывшего президента. При этом, по словам источников, ничто не указывает на то, что Иран связан со стрелком в Батлере.

Дональд Трамп выступил с предупреждением Ирану после того, как 24 сентября встретился с сотрудниками канцелярии директора Национальной разведки США. Представители разведки не стали раскрывать детали разговора, при этом в штабе Трампа заявили, что на встрече обсуждали «реальные и конкретные угрозы со стороны Ирана убить его в попытке дестабилизировать обстановку и посеять хаос в Соединенных Штатах».

ФБР расследует два покушения на жизнь Дональда Трампа. Во время первого покушения, совершенного 13 июля в Батлере в Пенсильвании, 20-летний Томас Мэттью Крукс ранил Трампа в ухо, один из участников митинга погиб, стрелка убил снайпер. Второе покушение произошло 15 сентября в городе Палм-Бич во Флориде рядом с гольф-клубом, где находился Трамп. Охрана заметила в кустах ствол винтовки, после чего открыла огонь. Подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут пытался скрыться, но его задержали.

Власти Ирана ранее грозили отомстить Дональду Трампу за то, что он, находясь на посту президента, отдал приказ убить командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

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