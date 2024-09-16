ФБР расследует попытку покушения на Трампа после стрельбы возле его гольф-клуба Подозреваемый задержан, это владелец строительной фирмы, поддерживающий Украину в войне с Россией

Сотрудники Секретной службы и МВД осматривают дом в Гринсборо, штат Северная Каролина, где раньше жил подозреваемый в попытке покушения на Трампа. 15 сентября 2024 года Jonathan Drake / Reuters / Scanpix / LETA

В городе Палм-Бич, штат Флорида, рядом с гольф-клубом Дональда Трампа, где кандидат в президенты США играл в гольф, произошла стрельба. Подозреваемый задержан.

Штаб экс-президента объявил, что Трамп «находился в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него». ФБР сообщило, что расследует произошедшее как «попытку покушения на бывшего президента Трампа».

Как рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, агент Секретной службы заметил ствол винтовки в кустах на территории гольф-клуба. Стрелявший находился на расстоянии от 300 до 500 метров от Трампа. После того, как один из охранников заметил винтовку, сотрудники Секретной службы открыли огонь по стрелку. Позднее на месте происшествия нашли винтовку типа АК-47 и оптический прицел, а также два рюкзака и камеру GoPro, передает BBC News.

По словам свидетеля инцидента, после того, как Секретная служба открыла стрельбу по подозреваемому, тот выбежал из кустов и сел в черный Nissan. Свидетель сфотографировал автомобиль и его номер, после чего машину с подозреваемым задержали в соседнем округе Мартин.

По словам шерифа, мужчина не был вооружен во время задержания и не делал никаких заявлений относительно своей предполагаемой причастности к попытке покушения на кандидата в президенты. Задержанного опознал свидетель.

CNN сообщает, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, владелец небольшой строительной компании. На его странице в LinkedIn говорится, что в 2018 году он открыл на Гавайях компанию, которая занимается строительством складских помещений и небольших домов. Телеканал, изучив соцсети подозреваемого, называет его активным критиком Трампа. В соцсети X (бывший Twitter) Рут неоднократно выражал поддержку Украине в российско-украинской войне. Он, в частности, писал, что нужно «сжечь Кремль дотла». Судя по фотографиям, которые геолоцировал CNN, в 2022 году Рут посещал Украину. BBC News отмечает, что Рут призывал иностранных военных отправиться на войну в Украине.

Офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури рассказал CNN, что Раут несколько раз связывался с ними. По словам Шагури, лучший способ описать его сообщения можно словами «бредовые идеи». «Он предлагал нам большое количество новобранцев из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, нам не на что было отвечать. Он никогда не был частью иностранного легиона и никоим образом с нами не сотрудничал», — сказал Шагури.

Трамп в электронном письме своим сторонника подтвердил, что он в порядке и находится в безопасности. «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заявил кандидат в президенты. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в курсе стрельбы в гольф-клубе Трампа. «Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», — написала она в соцсети X. Действующий президент США Джо Байден поблагодарил Секретную службу за работу и отметил, что «испытал облегчение от того, что бывший президент не пострадал». Он осудил «политическое и любое другое насилие».

Инцидент в гольф-клубе произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. 13 июля в Трампа выстрелили несколько раз на предвыборном митинге, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. При покушении погиб один из участников митинга, двое получили ранения. 20-летний Томас Мэттью Крукс, стрелявший на митинге в Дональда Трампа, был убит снайпером Секретной службы США. О мотивах Крукса до сих пор ничего не сообщалось.

Покушение на Трампа

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное

Покушение на Трампа

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное