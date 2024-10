Байден поручил Пентагону дать Трампу «все как действующему президенту» для его защиты из-за угроз Ирана во время предвыборной кампании

Президент США Джо Байден заявил, что поручил министерству обороны дать Дональду Трампу «все, что нужно» в ответ на запрос его штаба о дополнительных мерах защиты из-за угроз со стороны Ирана.

На брифинге журналист спросил Байдена, одобрит ли тот запрос штаба Трампа на использование военной авиации на финальных этапах его кампании.

«Если только он не запросит [истребители] F-15. Я сказал министерству [обороны] предоставить все, что ему нужно, как для действующего президента. Дать ему все, что нужно, если это подпадает под такую категорию — это нормально», — ответил Байден.

Ранее The New York Times и The Washington Post рассказали, что штаб и соратники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, опасаясь угроз его жизни и безопасности со стороны Ирана, запросили дополнительные меры защиты, включая военную авиацию, пуленепробиваемые стекла и расширение ограничений на полеты над резиденциями Трампа и местами проведения его митингов.