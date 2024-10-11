Штаб Трампа запросил военные средства для его защиты из-за угроз Ирана

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа попросил Белый дом и Секретную службу США усилить меры его безопасности в последние недели перед выборами. Первой об этом 11 октября сообщила газета The New York Times.

Старшая советница по предвыборной кампании Трампа Сьюзи Уайлс, по данным источников NYT, связалась с аппаратом Белого дома и руководством Секретной службы и потребовала обеспечить дополнительные меры безопасности, включая военные средства, из-за того, что безопасность Трампа по-прежнему под угрозой. Уайлс заявила, что из-за нехватки агентов Секретной службы Трампу пришлось перенести или отменить ключевые мероприятия, рассказали источники издания.

По словам одного из собеседников The New York Times, предвыборный штаб Трампа запросил сложные засекреченные военные средства, которые используют при работе с действующими президентами. В частности, штаб потребовал, чтобы во время предвыборных мероприятий в основных штатах, где будет появляться Трамп, использовали пуленепробиваемые стекла, а над резиденциями Трампа и местами проведения его митингов расширили ограничения на полеты. По словам источника в Секретной службе, ведомство работает над этим вопросом вместе с Белым домом и Пентагоном.

Как сообщила газета The Washington Post, союзник Трампа, конгрессмен Майкл Уолтц направил в Секретную службу письмо с просьбой предоставить Трампу военную авиацию для полетов или обеспечить дополнительную защиту его частному самолету. Бывшие американские чиновники заявили WP, что не знают о том, чтобы кому-либо из кандидатов в президенты предоставляли военные самолеты, один из источников назвал удовлетворение такой просьбы «экстраординарным». Также, по данным издания, штаб Трампа запросил, чтобы кандидата от республиканцев перевозили на военном транспорте.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт сообщил, что президент США Джо Байден «дал указание Секретной службе обеспечить бывшему президенту Трампу самый высокий уровень защиты». Официальный представитель Секретной службы, в свою очередь, сказал, что «бывшему президенту обеспечен самый высокий уровень защиты».

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми заявил WP, что ведомство вводит временные ограничения на полеты над резиденцией Трампа и во время его поездок, предоставляет «технические средства безопасности самого высокого уровня», а также регулярно привлекает Минобороны США для охраны Трампа.

The Washington Post отмечает, что запросы от штаба Трампа поступили после того, как правительство США предупредило советников республиканца, что «Иран по-прежнему замышляет его убийство». Источники издания заявили, что советники Трампа беспокоятся из-за беспилотников и ракет.

Представитель Трампа отказалась от комментариев The Washington Post.

Федеральное бюро расследований США расследует два покушения на жизнь Дональда Трампа. Первое произошло в Пенсильвании 13 июля, Трампа ранили в ухо, стрелка застрелил снайпер. Второй инцидент произошел в городе Палм-Бич во Флориде рядом с гольф-клубом, где находился Трамп. Охрана заметила в кустах ствол винтовки, после чего открыла огонь, подозреваемого задержали. Источники The Washington Post сообщили, что нет никаких доказательств, что Иран связан с покушениями, но в ФБР не исключают, что такая связь возможна.

Представители штаба Дональда Трампа заявили в сентябре, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила, что Иран угрожает убить Трампа, сообщал телеканал ABC News. После этого Трамп сообщил на митинге, что, будь он президентом, и одному из ведущих кандидатов на выборах угрожали, то он бы заявил Ирану, что «разобьет вдребезги» его крупнейшие города.

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