The Wall Street Journal: Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Владимиром Путиным и кремлевскими чиновниками

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Глава компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным начиная с конца 2022 года, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова нескольких действующих и бывших чиновников из США, Европы и России. По данным издания, во время бесед Маск и Путин затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность.

Газета отмечает, что сведения о контактах Маска с Кремлем, судя по всему, «тщательно охраняемый секрет», даже в самом правительстве США не все знают об этом. Один из собеседников WSJ заявил, что властям США «не нравятся» контакты Маска и Путина, но Белый дом не делал бизнесмену никаких предупреждений из-за возможных нарушений.

Контакты Илона Маска с российским президентом, отмечает издание, беспокоят некоторых сотрудников действующей американской администрации, поскольку Соединенные Штаты рассматривают Путина как одного из своих главных противников. При этом у Маска есть допуск к определенной секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами.

О том, что Илон Маск говорил с Владимиром Путиным, в октябре 2022 года сообщал американский политолог Ян Бреммер, который сослался на разговор с бизнесменом. Бреммер утверждал, что, по словам Маска, Путин «готов к переговорам» при условии, что Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также, говорил Бреммер, Путин в разговоре с Маском упомянул возможный ядерный удар в случае вторжения Украины в Крым, а Маск отметил, что «нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода». После заявления Бреммера Илон Маск публично сообщил, что разговаривал с Путиным лишь раз — примерно в апреле 2021 года, а темой их разговора стал космос.

Об общении Маска и Путина

«У меня был отличный разговор с Путиным» Илон Маск рассказывал чиновникам Пентагона, как общался с президентом России (и, вероятно, не один раз)

Об общении Маска и Путина

«У меня был отличный разговор с Путиным» Илон Маск рассказывал чиновникам Пентагона, как общался с президентом России (и, вероятно, не один раз)

Илон Маск начал добиваться разговора с Путиным в феврале 2021 года, когда через твиттер пригласил российского президента пообщаться в соцсети Clubhouse. В Кремле тогда заявили, что хотят разобраться, «что имеется в виду, что предлагается». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в конце февраля, спустя две недели после предложения Маска, объявил, что бизнесмен не ответил на уточняющие вопросы Кремля.

По информации The Wall Street Journal, в 2022 году помимо Путина Маск также начал общаться с высокопоставленными российскими чиновниками. Среди тех, с кем разговаривал Маск, оказался первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, рассказал источник издания. О чем говорили Маск и Кириенко, неясно. Источник отметил, что беседы состоялись, когда Кремль оказывал давление на бизнес Маска и «неявно высказывал угрозы в его адрес». Газета привела один пример публичного давления: в мае 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Илону Маску «придется отвечать по-взрослому» из-за того, что Пентагон поставлял системы связи Starlink бойцам «Азова» в Мариуполе.

Об отношении Маска к Украине

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли

Об отношении Маска к Украине

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли

В конце 2023 года, рассказал газете бывший сотрудник российской разведки, Путин попросил Маска не активировать свой спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем. Источник утверждает, что Путин выступил с такой просьбой, чтобы сделать одолжение лидеру Китая Си Цзиньпину. Информацию подтвердил еще один источник WSJ. Посольство Китая в Вашингтоне сообщило, что не в курсе подробностей и не может это комментировать. Как отмечает издание, Starlink никогда не получал разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, поскольку тайваньские власти ограничивают работу спутниковых операторов из других стран. На карте Starlink Тайвань отмечен как место, где «скоро будут» предоставляться услуги.

Разговоры Илона Маска и Владимира Путина продолжались в том числе в 2024 году, когда бизнесмен начал критиковать власти США за военную помощь Украине и стал участвовать в предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, утверждают бывший и действующий представители разведки.

Илон Маск не ответил на просьбы WSJ о комментарии. Представитель Пентагона отказался комментировать «вопросы, связанные с допуском, проверкой или статусом какого-либо лица». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что у Путина и Маска состоялся всего один телефонный разговор, в котором они обсуждали «космос, а также современные и перспективные технологии». Песков добавил, что ни Путин, ни высокопоставленные российские чиновники не ведут регулярных бесед с Маском.

Еще одно расследование WSJ о Маске

The Wall Street Journal обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики — и этим обеспокоены менеджеры его компаний Бизнесмен ответил, что WSJ хуже таблоидов

Еще одно расследование WSJ о Маске

The Wall Street Journal обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики — и этим обеспокоены менеджеры его компаний Бизнесмен ответил, что WSJ хуже таблоидов