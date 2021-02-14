Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в Clubhouse

Основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля, и опубликовав два поста.

На английском

А потом и на русском

Кремль пока на предложение Маска не отреагировал.

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021 года стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.

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