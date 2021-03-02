Илон Маск предложил Владимиру Путину поболтать в Clubhouse. Кремль две недели разбирался, что это было. Так и не разобрался!

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Кремль больше двух недель пытался разобраться в том, чего от них хотел основатель Tesla Илон Маск. Так и не разобрался!

14 февраля, в День всех влюбленных, предприниматель предложил Владимиру Путину поговорить в соцсети для голосового общения Clubhouse. Чтобы показать серьезность своих намерений, Маск тегнул официальный аккаунт президента России в твиттере (есть и такой). «Было бы большой честью поговорить с вами», написал Маск по-русски.

Вопрос бизнесмена перенаправили пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. 15 февраля тот ответил, что Кремлю сперва нужно «разобраться» в предложении Маска — чего тот хочет, поговорить в Clubhouse или просто беседы с Путиным? «Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет», — заявил Песков журналистам, добавив, что это «безусловно очень интересное предложение».

Три дня спустя Пескова еще раз спросили — ну как, разобрались? Пресс-секретарь президента повторил, что Кремль пока выясняет, в каком формате Маск видит этот разговор. Тогда же Песков сообщил, что Кремль рассчитывает получить ясность по деталям этого предложения «в ближайшие дни», и отметил, что Clubhouse действительно вызвал ажиотаж.

И вот, 2 марта, когда ажиотаж вокруг Clubhouse уже пошел на спад, Пескова в третий раз спросили, состоится ли разговор Путина с Маском. Судя по всему, нет — предприниматель, ждавший ответа больше двух недель, просто проигнорировал запрос Кремля. По крайней мере, так утверждает Песков.

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, — заявил Песков. — Потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску или… Мы не получили никакого ответа. Поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана».

Возможно, за это время Маску наскучил Clubhouse. А может, бизнесмен к тому моменту полностью переключился на биткоин.