Стоимость «мемной» криптовалюты взлетела после того, как основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск (известный любитель мемов) написал в твиттере несколько сообщений об этом токене.

Маск опубликовал фотографию с ракетой-носителем Falcon 9, летящей на фоне Луны, и написал в ответе к записи «Doge» (это Доге, тот самый пес-качок из мемов про двух сиба-ину).

В первые 15 минут после твита стоимость Dogecoin выросла на 19%, а в течение получаса — на 76%. Согласно данным CoinDesk на 12:45 по Москве, Dogecoin за последние 24 часа вырос в цене на 51% до 0,05 доллара за токен. MarketWatch пишет о росте на 44%, произошедшем после твита Маска.

Фотография из первого твита Илона Маска отсылает к фразе «To the Moon», которую используют пользователи сообществ r/CryptoCurrency и r/SatoshiStreetBets на Reddit — они координировано скупают Dogecoin, стремясь «отправить в космос» эту криптовалюту, чтобы ее стоимость достигла одного доллара.

После роста курса Маск опубликовал еще один твит с картинкой, отсылающей к сцене рождения Симбы в мультфильме «Король лев». Маск изображен в образе мудрого мандрила Рафики, который поднимает ввысь Доге в образе Симбы. «Не за что», — написал предприниматель. Он оставил еще несколько сообщений в твиттере о Dogecoin, например, назвал токен «народной валютой».

Пользователи Reddit начали флешмоб с Dogecoin в конце января, и Илон Маск изначально поддерживал их.

За последнюю неделю, согласно данным CoinGecko, курс криптовалюты вырос на 563%. Это произошло на фоне переворота, который пользователи Reddit устроили на финансовом рынке. В январе они стали массово скупать активы, которые они посчитали недооцененными. Так, в несколько раз выросли акции американской сети магазинов с видеоиграми GameStop, а цены на серебро впервые c 2013 года превысили 30 долларов за унцию.