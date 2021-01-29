МВД добралось до мемов: полиция отговаривает идти на митинги с помощью сиба-ину Доге и Чимса Мем у них, как можно догадаться, вышел так себе

МВД в твимтере примзвало не хомдитб на мимтинги… Простите, тут официальный аккаунт МВД пустил в ход агитационные мемы с сибами — качком Доге и хлюпиком Чимсом (которых мы включили в список лучших мемов 2020 года!).

МВД опубликовало твит с четырьмя картинками, в которых предупредило о последствиях участия в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, запланированных по всей стране на 31 января. Первые три картинки — карточки с описанием нарушений и соответствующих наказаний. Четвертая — мем с Доге и Чимсом.

Полиция, как смогла, поиронизировала над протестующими: в роли качка Доге у них выступили нарушители общественного порядка, прячущиеся в толпе. Хлюпиком Чимсом предстали те же люди, но уже в отделе полиции, без возможности спрятаться среди других людей.

При этом авторы твита сами поступили как настоящие Чимсы и закрыли комментарии к посту (впрочем, закрыты они под всеми последними твитами МВД).