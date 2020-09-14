Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Получился косплей на мем с сиба-ину Чимсом и Доге

Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко — впервые после начала протестов в Беларуси 9 августа. Переговоры за закрытыми дверями шли более четырех часов.

Вот что произошло во время их диалога в присутствии российских журналистов:

Россия предоставит Беларуси «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов

Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что «друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам»

По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и «бряцает оружием» у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.

Но это еще не все. Просто посмотрите, в каких позах сидели Путин и Лукашенко во время встречи.

Не обошлось и без шуток о международном скандале из-за представительницы МИД Марии Захаровой. Она выложила пост с кадром из «Основного инстинкта», которым проиллюстрировала встречу президента Сербии Александра Вучича в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Путин в итоге принес извинения Вучичу.

Было и такое.

Что-то это все напоминает. 🤔

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В целом встречу Лукашенко и Путина можно описать двумя мемами с участием хилого сиба-ину Чимса и накачанного Доге.