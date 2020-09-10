Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой с кадром из «Основного инстинкта»

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост представителя МИД Марии Захаровой, где она проиллюстрировала кадром из «Основного инстинкта» встречу Вучича в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Во время визита Александра Вучича в США в соцсетях стала вирусной фотография из Овального кабинета, где Дональд Трамп сидит за своим столом, а Вучич — на небольшом стуле на значительном расстоянии от него. Мария Захарова опубликовала это изображение в своем фейсбуке с комментарием: «Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте». В качестве второго фото был использован кадр из фильма «Основной инстинкт», где Шэрон Стоун, сидя на стуле, закидывает ногу на ногу.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует Вучича РИА Новости.

Информацию об извинениях Путина «Подъему» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вучич ездил в США на переговоры с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. По их итогам было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. При этом представители Сербии подчеркивали, что речи о признании независимости региона не идет.