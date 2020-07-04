Мем про женщину, кричащую на кота, — безусловно великий. Но прямо сейчас, на фоне всех драматических событий, которые успели случиться в 2020 году, его вытесняют мемы про двух сиба-ину.

Собак зовут Доге и Чимс. Доге — это сиба-качок, которая часто представляет что-то или кого-то из прошлого (раньше было лучше!). А Чимсу остается только сидеть и мямлить — само собой, он олицетворяет современность. Иногда мемы выходят оскорбительными, но в целом они достаточно безобидные. Вот, убедитесь сами.

Внимание, твиттер режет некоторые картинки. Чтобы увидеть полную версию мема, просто нажмите на твит.

Об астрономии и астрологии

О голосовании по поправкам к Конституции

О работе художников

И о самих художниках

Об ангелях

О телефонах

О растениях

О коммунистах

О звонках в дверь

О журналистах

О Робине Бобине Барабеке

О «Звездных войнах»

О пауках

О подписях

О подростках

О днях рождения

Обо всех сразу

Бонус!

Как встреча Доге и Чимса могла бы выглядеть в реальной жизни.