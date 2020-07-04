шапито
Все как-то мрачненько… Не расстраивайтесь! У нас хотя бы есть мемы с сиба-ину — о разнице поколений (хотя они тоже немного обидные)
Источник: Meduza
Мем про женщину, кричащую на кота, — безусловно великий. Но прямо сейчас, на фоне всех драматических событий, которые успели случиться в 2020 году, его вытесняют мемы про двух сиба-ину.
Собак зовут Доге и Чимс. Доге — это сиба-качок, которая часто представляет что-то или кого-то из прошлого (раньше было лучше!). А Чимсу остается только сидеть и мямлить — само собой, он олицетворяет современность. Иногда мемы выходят оскорбительными, но в целом они достаточно безобидные. Вот, убедитесь сами.
Внимание, твиттер режет некоторые картинки. Чтобы увидеть полную версию мема, просто нажмите на твит.
Об астрономии и астрологии
О голосовании по поправкам к Конституции
О работе художников
И о самих художниках
Об ангелях
О телефонах
О растениях
О коммунистах
О звонках в дверь
О журналистах
О Робине Бобине Барабеке
О «Звездных войнах»
О пауках
О подписях
О подростках
О днях рождения
Обо всех сразу
Бонус!
Как встреча Доге и Чимса могла бы выглядеть в реальной жизни.