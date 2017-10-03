Самая мемная собака. Как сиба-ину стала любимой породой интернета

Сиба-ину — известная порода собак, но в интернете ее любят особенно: собаки становятся мемами, успешными блогерами и регулярно попадают в новости. В конце сентября сиба-ину по кличке Стив стал мемом, свалившись в ручей под возглас хозяина: «Это фиаско, братан!» «Медуза» рассказывает, как сиба-ину стали самыми популярными собаками и такие ли они веселые на самом деле.

Традиционно сиба-ину жили в японских деревнях и помогали охотникам. Несмотря на то что их признали японским достоянием еще в 1936 году, всеобщими любимчиками они стали ближе к 2010 году. Именно в это время появился самый известный мем с сиба-ину — . Хозяйка собаки по кличке Кабосу выложила серию фотографий в личный блог. На одном из снимков Кабосу сидела с очень удивленной мордочкой — эта фотография и стала основой мема. На снимок Кабосу стали помещать короткие фразы, написанные шрифтом Comic Sans MS.

Вскоре пользователи сайта Reddit и имиджборда 4chan стали использовать для мемa фотографии других сиба-ину. Пик популярности Doge пришелся на 2013 год. Мем не только заполонил социальные сети и блоги, но даже оказался в списке «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее», составленном MTV. В конце 2013 года американский программист Билли Маркус представил криптовалюту, названную в честь сиба-ину — Dogecoin. «Doge — наш веселый дружелюбный маскот», — говорится на сайте валюты.

Однако на этом его история не закончилась. Со временем у Doge появились вариации — Doggo, Pupper и другие мемы, связанные с собаками. Несмотря на прошедший пик популярности, Doge — все еще один из самых узнаваемых мемов.

Видео с сиба-ину набирают сотни тысяч просмотров, а фотографии и гифки со смешными псами становятся вирусными. В Японии проводят фестивали, посвященные породе; с ними выпускают игрушки, канцелярские товары и одежду.

Многие владельцы сиба-ину делают своих питомцев блогерами с тысячами подписчиков. У самой популярной сибы — Мару — более двух миллионов подписчиков в инстаграме. Хозяева Мару не делают чего-то особенного — просто документируют, как собака гуляет, спит, обнимает плюшевого ежика и щурится на солнце.

A post shared by Shinjiro Ono (@marutaro) on Jul 9, 2017 at 5:08pm PDT

Сибы — сообразительные, артистичные и общительные. И это, пожалуй, главные причины их популярности; невозможно не умилиться собаке, которая корчит рожи на фотографии, радуется, когда с ней ходят в кафе и магазины, и открывает лапкой окно в ларьке.

武蔵小金井の鈴木タバコ店の看板犬 シバくんに会ってきた。 yu k

Исходя из образа, сложившегося в Сети, кажется, что сиба-ину — самые веселые собаки на свете. Отчасти это правда — сиба-ину активные, они любят исследовать новые места и зачастую попадают в смешные ситуации. Например, сиба может застрять в кустах или стене и оставаться совершенно невозмутимой.

A post shared by Shiba inu (@inshibagram) on Jul 29, 2017 at 9:33am PDT

На пике популярности мема Doge многие владельцы и кинологические клубы призывали не заводить сиба-ину. В 2014 году американский национальный клуб сиба-ину заявил, что журналисты зря рекламируют породу, которая не подходит большинству людей. По словам зоопсихологов, у сиба-ину, несмотря на привлекательный внешний вид, очень сложный характер, который требует постоянной работы с собакой.

На Reddit есть специальный раздел, где пользователи сайта делятся методами воспитания сиба-ину и рассказывают о жизни своих питомцев. И многие из них подтверждают слова кинологов. Один из пользователей заявил, что его сиба-ину — настоящая королева драмы, которая не любит других собак и рычит на гостей. Другой пожаловался, что его питомец слишком упрямый и не хочет ходить на поводке, несмотря на постоянные тренировки. Также многим не нравится лай собак — сиба-ину умеет издавать очень специфичные звуки. Однако все признают, что эта порода — самая фотогеничная.

«Это собака светская, и чем больше ее таскают с собой, тем общительнее она становится. Так что понятно, почему они в ресторанах сидят и в гости ходят; понятно, почему они модными стали: эту породу в люди выводить полезно», — рассказала «Афише» заводчик сиба-ину Ольга Бочкова. Она также отметила, что, как и с любой другой собакой, с сиба-ину надо заниматься.

Чем популярнее становится порода, тем чаще ее представители оказываются в приютах. Зоозащитники отмечают, что с появлением Doge жители США стали намного чаще импульсивно покупать «мемных» собак, а потом отдавать их в приют, не справившись с дрессировкой.