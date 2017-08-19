Питер Динклэйдж и зоозащитники призывают не покупать животных, которых показывают в кино. К ним стоит прислушаться

Актер Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», попросил поклонников не покупать собак породы хаски только потому, что они похожи на . Актер рассказал, что приюты переполнены брошенными собаками, которые надоели своим хозяевам, и призвал фанатов сериала серьезнее относиться к животным. Киноиндустрия постоянно задает моду на домашних питомцев, часто это приводит к печальным последствиям.

Киноиндустрия начала влиять на выбор домашних питомцев еще в середине XX века — и продолжает диктовать моду до сих пор. В 1950-х годах самой популярной породой была бордер колли — после выхода сериала «Лесси» продажи собак поднялись на 40%. В конце 1990-х стали часто заводить немецких овчарок (сериал «Комиссар Рекс»), мопсов («Люди в черном»), а также мини-пигов (фильмы про поросенка Бэйба).

«Если вы собираетесь взять в свою семью собаку, убедитесь, что вы готовы», — заявил Питер Динклэйдж. Зоозащитники также советуют ответственно подходить к выбору питомца и помнить, что у каждой породы есть особенности, которые проявляются не сразу.

«Игра престолов»

Благотворительная организация Blue Cross подтвердила слова Динклэйджа о переполненных приютах и безответственных хозяевах. По данным их статистики, с момента выхода первого сезона «Игры престолов» хаски начали попадать в приюты в восемь раз чаще: в 2011 году в приюты Великобритании отдали 10 собак, в 2016-м — 81. «Хаски могут сотни миль тянуть сани во льдах. Их не устроит просто валяться у телевизора после десятиминутной прогулки по кварталу», — сообщил один из зоозащитников. Сотрудники приютов рассказали, что четверть собак названы в честь героев сериала: «Многих собак, попавших в приют, зовут Старк или Санса».

«Гарри Поттер»

В последние 15 лет в странах Азии постоянно растет незаконная торговля совами. Ученые Анна Некарис и Винсент Нийман из университета Оксфорд Брукс выяснили, что, скорее всего, это связано с книгами и фильмами о Гарри Поттере, в которых фигурирует сова Букля, питомец главного героя.

Исследователи сравнили состояние индонезийского рынка сов в 2001 году (когда вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень») и в 2016-м: за 15 лет количество птиц, выставленных на продажу, возросло с нескольких сотен до 13 тысяч особей. При этом стоят они сравнительно недорого — 10-30 долларов (600-1800 рублей).

По словам Некарис и Ниймана, в Азии сов ловят в дикой природе, а не выращивают в питомниках. Из-за браконьерства под угрозу попадают редкие и немногочисленные виды. Большинство выловленных в дикой природе птиц не адаптируются к жизни в неволе и быстро погибают.

«101 далматинец»

В 1985 году, после переиздания диснеевского мультфильма «101 далматинец», начал расти спрос на щенков этой породы. Он достиг своего пика в середине 1990-х, когда вышло второе переиздание мультфильма. По данным Американского клуба собаководства, в 1993-м в США зарегистрировали 42816 далматинов (а в 1998-м — чуть больше девяти тысяч).

Зоозащитники отмечают, что многие заводчики отдавали взрослых собак в приют или усыпляли их, не справившись с воспитанием животного. Далматинцы — упрямая и своенравная порода. Кроме того, у них бывают проблемы с социализацией и здоровьем (10-12% щенков рождаются глухими). В 1998 году в Штатах появилась организация «Спасти далматинцев». Ее волонтеры помогают пристроить собак, попавших в приюты, а также рассказывают об особенностях породы.