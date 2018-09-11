шапито

Сиба-ину по имени Бени научился говорить по-японски. Теперь он может сказать «есть» и «гамбургер» 🐕 😍

Meduza
14:41, 11 сентября 2018

Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»). Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.

Другие хорошие мальчики 🐾

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