Сиба-ину по имени Бени научился говорить по-японски. Теперь он может сказать «есть» и «гамбургер» 🐕 😍

Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»). Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.